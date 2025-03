Estados Unidos enfrenta crisis en el mercado laboral debido a políticas migratorias restrictivas

Según The Wall Street Journal, esta escasez de mano de obra afecta el crecimiento de la industria, ralentiza los proyectos y eleva los costos de construcción.

La falta de personal ha obligado a algunos establecimientos a reducir sus horarios o cerrar temporalmente, especialmente en ciudades con alta demanda turística. De acuerdo con The Wall Street Journal, la escasez de empleados dificulta la cobertura de turnos completos, impactando la productividad y calidad del servicio en el sector.

En el sector agrícola, la dependencia de los trabajadores extranjeros ha generado desafíos ante las restricciones migratorias. La incertidumbre sobre el estatus legal de muchos empleados ha llevado a los productores a recurrir a visas de trabajo temporales, aunque el proceso para obtenerlas es complejo y no satisface completamente la demanda de mano de obra en el campo.

Según The Wall Street Journal, la falta de trabajadores ha provocado pérdidas de cultivos al no poder cosechar a tiempo. Algunos agricultores han intentado mecanizar ciertas tareas, pero esta solución no es viable para todos los cultivos ni en todas las regiones del país, lo que agrava la crisis laboral en el sector.