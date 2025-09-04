Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

El condado de Sandiego y la Fundación San Diego se asociaron para trabajar en un programa piloto de ingresos garantizados, a través del cual se ayudará a las mujeres embarazadas de la zona.

La misión de Born Well es la de mejorar las condiciones de nacimiento y de las madres ubicadas en comunidades consideradas de alto riesgo.

¿Cómo funciona el programa?

Gracias a los aportes recibidos por la Fundación San Diego, de aproximadamente un millón de dólares, se les podrá brindar a los futuros padres más acceso a la atención prenatal y posparto en este condado.

Según un comunicado de prensa, los fondos ofrecen apoyo a los proveedores de servicios y ayudan a “fortalecer la coordinación” entre agencias.

Con este aporte y el apoyo del condado de San Diego, Born Wrell podrá proporcionar pagos en efectivo cada mes de 750 dólares, durante un año, a las futuras madres.

Por otra parte, lo que se busca con este apoyo económico es cuidar a uno de los grupos más vulnerables de la zona, como son los bebés, quienes tienen más probabilidad de morir antes de que cumplan su primer año.

“Si bien estamos viendo mejoras en el número de muertes infantiles en el condado de San Diego en general, la tasa de muertes infantiles en los grupos de mayor riesgo todavía está muy por encima de cualquier otro grupo”, señaló Liz Hernández, directora de servicios de salud pública del condado de San Diego, en un comunicado.

De igual manera, se ha detectado que en el Estado de California las madres de alto riesgo tienen hasta tres veces más posibilidades de morir por problemas relacionados con el embarazo.

El condado de San Diego enfatizó que el programa de ingresos garantizados ayudará a proporcionar efectivo directo e incondicional a las futuras madres | Foto: Getty Images

¿Cómo acceder a este beneficio?

Para acceder a este beneficio no tiene que llenar ninguna solicitud en especial, pues los fondos serán dados a la Fundación a través el programa de iniciativa de Equidad Perinatal dl Condado, si las gestantes se encuentran entre el primer o segundo trimestre de embarazo.

Para el condado de San Diego, este programa de ingresos ayudará a proporcionar dinero en efectivo e incondicional a las familias con madres gestantes, para que puedan cubrir sus necesidades financieras más inmediatas, como comida, cuidado infantil, necesidades médicas o pago de alquiler.

Todavía hay mucho camino por recorrer para brindarles a las madres gestantes y a los bebés recién nacidos las condiciones que se requieren para que tengan una buena calidad de vida.

Aunque todavía no se ha dado a conocer la fecha en la que recibirán las beneficiadas este apoyo, esta es un buen inicio para bajar el riesgo de esta población, ya que un alivio económico les hará la vida más fácil y con menos preocupaciones.