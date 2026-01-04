Un nuevo estudio en Estados Unidos identificó a los grupos que concentran los mayores niveles de soledad, con especial incidencia entre adultos de 45 a 49 años, personas solteras y quienes ganan menos de 25.000 dólares al año.

Un nuevo estudio de AARP, citado por The Washington Post, revela que la soledad ha aumentado entre los adultos estadounidenses y ya afecta de manera significativa a ciertos grupos demográficos.

La investigación, basada en encuestas representativas de más de 3,000 adultos de 45 años o más, encontró que alrededor del 40 % de estos adultos reporta sentirse solo, un aumento respecto a encuestas similares realizadas en 2018 y 2010.

Los resultados muestran que la sensación de soledad es especialmente prevalente entre personas de 45 a 49 años, individuos que nunca se han casado, aquellos que están desempleados o quienes tienen ingresos inferiores a 25.000 dólares al año, situándolos entre los grupos más afectados por el aislamiento emocional en el país.

Un nuevo estudio citado por The Washington Post alerta sobre el aumento de la soledad en Estados Unidos, con mayor impacto entre adultos de 45 a 49 años y personas en situación económica vulnerable. Foto: Getty Images

Factores sociales detrás de la soledad y sus implicaciones

La investigación de AARP sugiere que las presiones de la vida en mediana edad, como mantener la estabilidad laboral y económica, el cuidado de padres y las responsabilidades familiares, se combinan con redes sociales más reducidas, menos amistades cercanas y desafíos de salud mental para agravar la sensación de aislamiento.

Además, los ingresos bajos y la falta de empleo se asocian estrechamente con mayores reportes de soledad, lo que apunta a un vínculo entre estabilidad económica y bienestar social.

Aunque la soledad puede afectar a personas de todas las edades, los datos muestran que no es un fenómeno exclusivo de la vejez, como se pensaba tradicionalmente.

A new study found the loneliest Americans included adults 45 to 49 years old, as well as people who were unmarried, unemployed or whose income fell below $25,000 a year. https://t.co/v7vFKq7xFI — The Washington Post (@washingtonpost) January 1, 2026

En los adultos de mediana edad, la falta de conexiones significativas puede ser más acentuada, reflejando cambios en las estructuras familiares, patrones de trabajo remoto y menos participación comunitaria.

La investigación subraya la importancia de fomentar conexiones sociales auténticas como una estrategia clave para abordar las crecientes tasas de soledad en Estados Unidos.

Los autores del estudio advierten que la soledad no es solo un problema emocional, sino un desafío social y de salud pública que requiere atención urgente.

Identificar a los grupos más afectados permite enfocar mejor las políticas, los programas comunitarios y las estrategias de prevención, en un contexto donde el aislamiento avanza silenciosamente y afecta la calidad de vida de millones de personas en Estados Unidos.