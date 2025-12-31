Estados Unidos

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

Dependiendo del estado, así sería el valor del salario mínimo en Estados Unidos.

31 de diciembre de 2025
A partir del primero de enero del año 2026, trabajadores que devengan salario mínimo en 19 estados recibirán aumento, esta medida beneficiaría a millones de personas en el territorio estadounidense.

Entre los beneficiados están empleados de distintas industrias como comercio, agricultura, servicio, entre muchas otras más, que tendrán que aumentar el pago a sus trabajadores.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) indica que este ajuste salarial se hace teniendo en cuenta el costo de vida y los índices de precios.

Desde el año 2009 el valor del salario mínimo federal no ha cambiado, es decir, que ha permanecido en los 7,25 dólares por hora, misma situación que ha generado que los estados tengan que tomar decisiones respecto a las tarifas de salario mínimo que hay en cada periodo de tiempo.

Hay estados que todavía conservan el valor de 7,25 dólares por hora, sin embargo, la decisión de algunos de ellos de aumentar el salario es con el fin que el poder adquisitivo de las personas no se vaya perdiendo año tras año.

Salario mínimo en estados que decidieron hacer aumento

  • Arizona: en el estado de Arizona quedaría un valor de 15,15 dólares la hora, pero hay variaciones en ciudades como Flagstaff.
  • California: quedaría en 16,90 dólares por hora.
  • Colorado: el valor asciende a 15,16 dólares la hora, aunque en ciertas partes del estado puede llegar a ser mayor.
  • Connecticut: llega a 16,94 dólares la hora.
  • Hawái: 16 dólares por cada hora.
  • Maine: 15,10 dólares por hora.
  • Michigan: 13,73 dólares la hora.
  • Minnesota: hay una tarifa diferente para grandes empleadores y para empresas pequeñas; para grandes empleadores la tarifa es de 11,41 dólares, pero para pequeñas empresas puede ser menor.
  • Misuri: 15 dólares la hora.
  • Montana: llega a 10,85 dólares la hora.
  • Nebraska: 15 dólares cada hora.
  • Nueva Jersey: al igual que en Minnesota, hay unas consideraciones especiales, si la empresa tiene seis o más empleados el valor sería 15,92 dólares; en empresas más pequeñas, 15,23 dólares; en el sector agrícola sería 14,20, y 18,92 para trabajadores de atención directa en centros de cuidados prolongados.
  • Nueva York: 17 dólares en Long Island, Westchester y la ciudad de Nueva York; en el resto del estado el valor sería de 16 dólares.
  • Ohio: 11 dólares la hora y valores diferentes para empresas pequeñas.
  • Rhode Island: 16 dólares cada hora.
  • Dakota del Sur: 11,85 dólares cada hora.
  • Vermont: 13,67 dólares cada hora.
  • Virginia: 13,50 dólares cada hora.
  • Washington: 17,29 dólares cada hora.

Noticias Destacadas