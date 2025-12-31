Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

A partir del primero de enero del año 2026, trabajadores que devengan salario mínimo en 19 estados recibirán aumento, esta medida beneficiaría a millones de personas en el territorio estadounidense.

Entre los beneficiados están empleados de distintas industrias como comercio, agricultura, servicio, entre muchas otras más, que tendrán que aumentar el pago a sus trabajadores.

Esto beneficiará a millones de personas. Foto: Adobe Stock

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL) indica que este ajuste salarial se hace teniendo en cuenta el costo de vida y los índices de precios.

Según el medio de comunicación Fox News estos valores que regirán a partir de 2026 superan el mínimo federal, que está en 7,25 dólares por hora.

Desde el año 2009 el valor del salario mínimo federal no ha cambiado, es decir, que ha permanecido en los 7,25 dólares por hora, misma situación que ha generado que los estados tengan que tomar decisiones respecto a las tarifas de salario mínimo que hay en cada periodo de tiempo.

Hay estados que todavía conservan el valor de 7,25 dólares por hora, sin embargo, la decisión de algunos de ellos de aumentar el salario es con el fin que el poder adquisitivo de las personas no se vaya perdiendo año tras año.

Salario mínimo en estados que decidieron hacer aumento