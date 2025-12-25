Estados Unidos

Estos son los vuelos y rutas aéreas con más retrasos a final de año en Estados Unidos: alerta a miles de viajeros por largas demoras

También habrá rutas que tendrán antelaciones en sus programas, llegando al destino más temprano de lo previsto.

25 de diciembre de 2025, 2:22 p. m.
En algunos aeropuertos habrá largos retrasos.
En algunos aeropuertos habrá largos retrasos. Foto: Getty Images

Para final de año son miles de personas las que están planeando sus viajes de vacaciones o para reunirse con sus familias y seres queridos y celebrar las fechas navideñas. La gran cantidad de viajeros, sumado con el clima y los percances normales de los aeropuertos, van a generar largos retrasos.

El servicio de telecomunicaciones para viajeros, Holafly, llevó a cabo un estudio para determinar los lugares donde hay más retrasos, y reveló 20 rutas que son más propensas a sufrir variaciones durante estos últimos días de diciembre.

El clima, la cantidad de viajeros y las operaciones normales retrasarán los vuelos. Foto: 123RF

De acuerdo con los resultados, el peor destino en Estados Unidos es el estado de Nueva Jersey. Los viajeros que partes desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, son los que tiene más probabilidad de sufrir altos retrasos, en promedio de 37 minutos.

Holafly se basó en datos de más de 100 rutas que recopila FlightRadar24 y analizó las operaciones de más de 20 aeropuertos importante alrededor del país de Norte América. Según el estudio de la plataforma, este tuvo base en los retrasos normales y las llegadas anticipadas que podrían indicar los cambios dentro de las próximas fechas.

Conocer la diferencia entre artículo personal y equipaje de mano evita sorpresas en el aeropuerto.
Algunas rutas tendrán demoras de más de media hora. Foto: 123RF

Otro vuelo crítico es el que va desde Boston hasta la ciudad de Chicago, que puede sufrir demoras de hasta 32 minutos. Los que se dirigen desde Washington D. C. hacia Boston también pueden atrasarse unos 18 minutos.

Por el contrario, hay vuelos que son más ágiles y que podrían llegar mucho antes de lo esperado. La ruta desde el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye —en la ciudad de Honolulu, en Hawai—, hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, suele aterrizar 42 minutos de antelación.

Los vuelos de Dallas a Los Ángeles pueden llegar hasta 30 minutos antes de lo esperado. Y los viajes de Denver con destino al Aeropuerto Internacional Sly Harbor, en Phoenix, puede llegar 23 minutos antes de la hora prevista.

Equipaje
Algunas rutas serán más rápidas de lo normal. Foto: Getty Images/iStockphoto

La división de viajes de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) ha proyectado que más de 122 millones de estadounidenses van a viajar este final de año, lo que corresponde a un incremento del 2 % en comparación con los datos del año pasado.

“Los viajes de fin de año son una mezcla de viajes familiares por carretera, escapadas con amigos y vacaciones tropicales”, determinó Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, en un comunicado de la agencia.

“Las celebraciones navideñas son diferentes para cada persona, pero un denominador común es el deseo de viajar, ya sea regresar a su ciudad natal o explorar nuevos destinos”, agregó.

