Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

La competencia mide los conocimientos de historia de Estados Unidos, para conmemorar su 250.° aniversario este 2026.

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 6:47 p. m.
Se trata de un examen de historia dedicado a los jóvenes estudiantes de secundaria.
Se trata de un examen de historia dedicado a los jóvenes estudiantes de secundaria. Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno de Estados Unidos animó a los estudiantes a participar en el Premio Presidencial 1779, el cual es una iniciativa del Departamento de Educación para celebrar los 250 años del país de Norteamérica. La competencia se trata de un examen cívico y sobre historia dedicado a los jóvenes que cursan la secundaria o bachillerato.

“¡Participe en el concurso del premio presidencial 1776 y muestre su conocimiento, curiosidad y coraje para tener la oportunidad de ganar hasta 150.000 dólares!“, escribió la cuenta oficial de la Casa Blanca en X este martes. “Abierto a estudiantes de 9.º a 12.º grado”.

Los detalles en la página oficial del premio indican que la competición tiene tres rondas, que incluyen preguntas de selección múltiple y exámenes orales que desarrolla la agencia federal —establecida por el Congreso—, James Madison Memorial Fellowship Foundation, fundada en 1986 con el propósito de mejorar la enseñanza de la Constitución en los colegios.

Así las cosas, la primera ronda tendrá lugar del 22 al 28 de febrero, donde los estudiantes inscritos al premio realizarán el “Examen Imposible de Educación Cívica”, el cual será presentado en línea, supervisado de manera electrónica. Los competidores tienen hasta 90 minutos para responder 4.000 preguntas de selección múltiple que aparecen de manera aleatoria. Los cuestionamientos tienen relación con educación cívica e historia fundacional.

Esta convocatoria se dirige a estudiantes que estén cursando entre octavo a onceavo grado, y también para profesores de las instituciones públicas del departamento.
El premio aplica para los estudiantes desde noveno a décimo segundo grado escolar. Foto: Getty Images

La plataforma donde se realiza el examen tiene en cuenta la cantidad de respuestas correctas, así como la dificultad de cada pregunta, para establecer el puntaje del joven. Esta ronda sirve como una clasificación, por lo que al final se elige a cuatro estudiantes por estado, con los mejores resultados, para seguir compitiendo por el millonario premio.

El Departamento de Educación también indicó que la segunda ronda tendrá lugar en mayo, donde los que pasaron el primer examen asistirán de manera presencial a semifinales regionales. Este segundo nivel consta de preguntas orales y se celebran de manera simultánea en todo el país. Las fechas exactas y las ciudades que recibirán a los competidores serán confirmadas dentro de las próximas semanas.

Los jóvenes ganadores recibirán miles de dólares en becas universitarias. Foto: Getty Images

Al final de la ronda, se elige a cuatro estudiantes por región, quienes viajarán a Washington D. C. a finales de junio, donde responderán preguntas orales cortas y, por cada respuesta correcta, sumarán puntos.

El estudiante que obtenga más puntos al final de la jornada ganará una beca de 150.000 dólares. Los jóvenes que ocupen el segundo y tercer puesto ganarán 75.000 y 25.000 dólares, respectivamente.

Las inscripciones para esta competencia abrieron el pasado 1 de febrero y estarán abiertas hasta el sábado 21 de este mismo mes. Para hacerlo, los estudiantes que aplican deben llenar el formulario que radica en la página oficial del Premio Presidencial 1779, donde también hay consejos de estudio, una biblioteca con documentos clave y textos que aportarán a los conocimientos de quienes presentarán los exámenes.

