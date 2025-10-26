Exclusiva cerveza de Estados Unidos fue prohibida en 15 estados tras romper los límites legales de alcohol

Una icónica cerveza de Estados Unidos fue creada con niveles de alcohol tan altos que ha sido prohibida en 15 estados alrededor del país. La bebida tiene el 30 % de alcohol por volumen (ABV).

La empresa aseguró que pretendía superar los límites al crear la cerveza.

La marca de la bebida, Samuel Adams, lanzó la cerveza la semana pasada, la cual describió como una “cerveza extrema añejada en barrica”, y a la que llamó: Utopías.

De acuerdo con los detalles de la compañía, esta es “una de las cervezas más fuertes jamás elaboradas”, y reconoció que por sus altos niveles de alcohol, esta sería prohibida en 15 estados del país, donde hay límites para las bebidas alcoholizadas.

Jim Koch, creador de Samuel Adams. | Foto: Tomada de The Sun US/Getty Images

Esta está embotellada en recipientes de cerámica y está diseñada para que se tome a sorbos, como un licor. El precio sugerido de la venta, de acuerdo con la empresa, es de 240 dólares.

Jim Koch, el director ejecutivo de Samuel Adams, dijo que la creación de la cerveza fue parte de un esfuerzo por revolucionar el proceso de fabricación de la común bebida.

“Cuando comenzamos el viaje de Utopías hace más de treinta años, nos propusimos explorar los límites de lo que la cerveza podría ser”, enfatizó en un comunicado.

“Alcanzar el 30 % ABV es un hito notable para Utopías, no por la cifra en sí, sino por lo que representa: la búsqueda incansable de la artesanía sin concesiones”, agregó.

La cerveza tiene un 30 % de ABV. | Foto: Getty Images

“Cada cosecha, barril y botella refleja décadas de experimentación, innovación y colaboración, ofreciendo una experiencia de degustación verdaderamente incomparable, coleccionable, memorable y que vale la pena la espera”, continúa en el informe.

Además, detalló que Utopías se añeja en diferentes barriles de whisky, lo que le da un carácter distintivo, según el CEO de Samuel Adams.

Los estados en los que no se podrá adquirir esta nueva bebida alcoholizada son:

Alabama

Arkansas

Georgia

Idaho

Misuri

Misisipí

Montana

Nuevo Hampshire

Carolina del Norte

Oklahoma

Oregón

Carolina del Sur

Utah

Vermont

Virginia Occidental

La cerveza es añejada en barriles de whisky. | Foto: Getty Images

Además, la empresa informó que obtener las botellas, hasta el momento, es más difícil de lo que parece, pues, gracias al largo proceso de creación, los lotes están disponibles cada dos años.