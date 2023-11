Falleció la exprimera dama de los Estados Unidos, Rosalynn Carter. Luto en la nación norteamericana

A través de un comunicado dado a conocer por el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, dio la noticia del fallecimiento de su esposa y ex primera dama de la nación norteamericana, Rosalynn Carter, quien murió a sus 96 años.

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, dijo su esposo, el expresidente Jimmy Carter, en un comunicado. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”, contó a través de sus redes sociales el antiguo mandatario de los Estados Unidos.