Ferragamo ‘Pre-Fall 2025′: un encuentro cinemático entre moda y narrativa

View this post on Instagram

A través de su mirada cinematográfica, Rohrwacher transforma una simple campaña en una experiencia sensorial que va más allá de la ropa. Su enfoque sereno y evocador introduce una narrativa pausada, en la que la emoción se transmite no a través de gestos grandilocuentes, sino mediante sutiles momentos de introspección.

Kendall no necesita gritar para expresar emociones. Su gesto contenido, su pausa, su mirada reflexiva, todo ello comunica una belleza interior que no requiere de una escenografía recargada para ser conmovedora. El vestuario, por su parte, no es solo un adorno, se convierte en una extensión del personaje. Cada prenda cuenta una historia, se convierte en parte esencial de la narrativa visual.