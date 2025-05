Giambattista Valli, el genio de la alta costura que conquistó París y ahora recibe el máximo honor cultural de Francia

Este premio es un honor significativo, no solo por su excelencia en la alta costura, sino también por su profundo impacto en la redefinición de los cánones de la moda contemporánea, aportando frescura y creatividad a una tradición con siglos de historia.

La colección no solo es una amalgama de culturas, sino también una celebración de la feminidad, con vestidos que juegan con la transparencia y la estructura, creando un balance perfecto entre lo etéreo y lo sólido.

La presencia de personalidades influyentes como Megan Thee Stallion en la primera fila de su desfile refuerza la importancia global del diseñador. No solo ha conquistado a la alta sociedad, sino que ha logrado crear un vínculo con diversas audiencias a nivel internacional, llevando la alta costura a nuevos horizontes.

Su trabajo no se limita a la pasarela, ya que ha influido profundamente en la moda de las celebridades y en el modo en que las figuras públicas adoptan la alta costura, dándole un giro moderno y accesible.