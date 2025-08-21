Suscribirse

Icónica marca de alimentos de Estados Unidos se acoge a la bancarrota por caída en las ventas

Voceros de la compañía dieron a conocer las decisiones de la empresa.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 2:07 a. m.
Reconocida cadena de Estados Unidos anunció su bancarrota | Foto: Future Publishing via Getty Imag

Del Monte Foods, la empresa de 139 años conocida por sus frutas y verduras enlatadas, está solicitando protección por bancarrota, ya que los consumidores en Estados Unidos cada vez prefieren opciones más saludables o económicas.

Si bien anunció su bancarrota, la compañía espera poder ser comprada, por lo que aseguró 912,5 millones de dólares en financiamiento, que le permitirá operar normalmente mientras avanza la venta.

La empresa contaba con diversos productos enlatados. | Foto: Getty Images

“Después de una evaluación exhaustiva de todas las opciones disponibles, determinamos que un proceso de venta supervisado por el tribunal es la forma más efectiva de acelerar nuestra recuperación y crear un Del Monte Foods más fuerte y duradero”, declaró el CEO Greg Longstreet en un comunicado.

Contexto: Estados Unidos registra récord de quiebras no visto desde la crisis del COVID-19

Del Monte Foods, con sede en Walnut Creek, California, también es propietaria de la marca de tomates Contadina, las marcas de caldo College Inn y Kitchen Basics y la marca de té de burbujas Joyba.

La inflación en los supermercados también llevó a los consumidores a buscar marcas más económicas y el arancel del 50% del presidente Donald Trump sobre el acero importado, que entró en vigor en junio, también aumentará los precios que Del Monte y otros deben pagar por las latas.

La marca contaba con presencia en diversos países. | Foto: Getty Images

La empresa, que es propiedad de Del Monte Pacific de Singapur, también fue demandada el año pasado por un grupo de prestamistas que se opusieron al plan de reestructuración de la deuda de la empresa. El caso se resolvió en mayo de este año, con un préstamo que aumentó los gastos de intereses de Del Monte en 4 millones de dólares anuales, según un comunicado de la empresa.

Del Monte Foods dijo este jueves que la solicitud de bancarrota es parte de una venta planificada de los activos de la empresa.

*Con información de AP.

