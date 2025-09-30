Importante aeropuerto de Estados Unidos frenará sus operaciones; la FAA advierte sobre caos aéreo

Newark se ha enfrentado a una escasez crónica de controladores, unido a las fallas en el radar y en las comunicaciones.

Esto podría llegar a generar un caos en el espacio aéreo y poner en riesgo la vida de cientos de pasajeros. Además, varios apagones han imposibilitado el rastreo de varios aviones, lo que pone en peligro la vida de los usuarios.

¿Qué pasa en el aeropuerto de Newark?

La situación ha causado alarma entre varios de los operadores y personal del aeropuerto, quienes ponen en duda la seguridad de su lugar de trabajo.

Un controlador aéreo le comentó a The Times que en una ocasión perdió todo el contacto por radar y radio durante 90 segundos, mientras guiaba 4 aviones.

El 28 de abril, una falla en el radar y las comunicaciones dejó a los controladores ciegos, y cinco de ellos tuvieron una licencia por traumatismo de 45 días, situación que provocó importantes retrasos en los vuelos.

“Si no se solucionan los problemas de control del tráfico aéreo de Newark, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que tengamos un accidente fatal entre dos aviones”, agregó el funcionario.

Por casos como los anteriormente descritos, los controladores aéreos consideran que las actuales condiciones del aeropuerto no dan garantía de seguridad para los pasajeros.

Los constantes retrasos de los vuelos llevaron a la FAA a limitar los vuelos en el aeropuerto de Newark. | Foto: AFP

¿Qué pasará con el aeropuerto?

Según las autoridades aeroportuarias, esta decisión se desarrollará hasta octubre.

Se espera que, para ese momento, ya estén solucionadas las dificultades que enfrenta en este momento el aeropuerto y pueda tener las condiciones de seguridad necesarias para tener un funcionamiento normal.

Aunque desde mayo se vienen haciendo recortes para evitar los retrasos constantes en los vuelos, son muchas las cosas que faltan por ajustar.

Por otro lado, es urgente solucionar los problemas de seguridad. Cada vez es mayor la tensión que se crea al rededor de este tema y de los incidentes fatales, tanto así que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para reformar el control del tráfico aéreo.

La FAA ha extendido restricciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, las cuales entrarán en vigor el 26 de octubre.

Las aerolíneas y los funcionarios del aeropuerto proporcionaron comentarios a la FAA en agosto, apoyando la reglamentación que se aplicará en esta terminal aérea.

La entidad dijo que el objetivo es mantener la seguridad y, al mismo tiempo, reducir las demoras causadas por la falta de personal y el envejecimiento de los equipos.

Los expertos han criticado las evaluaciones de riesgo anteriores de la FAA por considerar que subestimaban los peligros.