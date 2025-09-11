Suscribirse

La aerolínea ‘low cost’ muy popular elimina varios destinos y cancela todos sus vuelos: ¿en dónde dejará de funcionar?

Las dificultades financieras obligaron a la empresa a reestructurar su red de operaciones, cancelando algunos destinos.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 7:02 p. m.
Importante aerolínea anuncia cancelación de varios destinos; la noticia sorprende a los viajeros (Foto: Kevin Carter/Getty Images) | Foto: Getty Images

La decisión de Spirit Airlines sorprendió tanto a usuarios como a varios aeropuertos norteamericanos.

La aerolínea comunicó que eliminará 11 destinos de su red y cancelará los vuelos hacia estas ciudades, a partir del 2 de octubre.

Los lugares en donde la aerolínea dejará de operar

Spirit Airlines es una de las aerolíneas tipo low cost más reconocidas de Estados Unidos y la medida que tomó representa un golpe para miles de pasajeros que estaban acostumbrados a recurrir a ella para viajar dentro del país, a un precio bastante cómodo.

La medida que comienza a regir a partir del próximo mes ha tomado por sorpresa a los desprevenidos viajeros que contaban con poder viajar a un precio accequible en este otoño.

x
Los cambios en Spirit afectarán a varios pasajeros en Estados Unidos a partir de octubre | Foto: Getty Images

Los lugares a donde ya no llegará la aerolínea son:

  • Albuquerque, Nuevo México (ABQ)
  • Birmingham, Alabama (BHM)
  • Boise, Idaho (BOI)
  • Chattanooga, Tennessee (CHA)
  • Columbia, Carolina del Sur (CAE)
  • Oakland, California (OAK)
  • Portland, Oregón (PDX)
  • Sacramento, California (SMF)
  • Salt Lake City, Utah (SLC)
  • San Diego, California (SAN)
  • San José, California (SJC)

Por otra parte, la aerolínea anunció que no avanzaría con el proyecto de apertura de su nueva base en Middle Georgia Regional Airport, la cual está programada para iniciar operaciones el próximo 16 de octubre.

La empresa aseguró que quienes resulten afectados recibirán reembolsos o alternativas diferentes de viajes.

Las razones que llevaron a la compañía a cancelar destinos

En los últimos balances financieros , la aerolínea no había salido bien librada, ya que reportó pérdidas netas por más de 246 millones de dólares, por lo que se anunció que había incertidumbre acerca de poder continuar con sus operaciones como lo venía haciendo hasta ese momento.

Aunque reducirá rutas en Estados Unidos, la aerolínea aseguró que continuará volando hacia docenas de destinos en el país, América Latina y el Caribe.

Los expertos aconsejan consultar con la aerolínea antes de programar cualquier viaje y mantenerse atentos a las notificaciones sobre variaciones en los vuelos a último momento, para evitar contratiempos.

Aunque la noticia ha afectado a muchos viajeros, la empresa asegura que seguirá brindando sus servicios con la misma calidad de siempre y pensando en el bienestar de quienes acuden a ella para sus viajes.

Lo más importante es que seguirá manteniendo su política de low cost de manera que el bolsillo de los viajeros no será afectado por la decisión de la empresa.

En un momento en donde la incertidumbre financiera de las empresas no es estable, la aerolínea busca seguir siendo competitiva y aunque la medida afecte a sus usuarios, es una forma de permanecer en el competitivo mercado de las aerolíneas.

