Esta aerolínea ofrecerá Wifi gratis “desde el despegue hasta el aterrizaje” a sus pasajeros: así funciona el beneficio

La aerolínea estadounidense, Southwest Airlines, anunció la implementación de un beneficio para sus usuarios que será implementado a partir del 24 de octubre de este año, en cuanto estos estén inscritos en su programa de fidelización Rapid Rewards.

En caso de que las personas cuenten con la inscripción a este, podrán disfrutar de Wifi gratis durante sus trayectos con esta aerolínea.

Un comunicado de la compañía aérea detalla que la empresa T-Mobile será la encargada de proporcionar el servicio a bordo. Un informe de las dos compañías aseguró que el internet estará disponible para los viajeros “desde el despegue hasta el aterrizaje” en más de 800 aviones de Southwest Airlines.

La aerolínea implementará el proyecto desde el 24 de octubre de 2025. | Foto: Getty Images

“Nos centramos en garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia excepcional desde que reservan un vuelo hasta que llegan a su destino”, declaró Tony Roach, vicepresidente ejecutivo y director de atención al cliente y marca de Southwest Airlines, en un comunicado sobre la iniciativa.

“Esto forma parte de nuestro compromiso continuo de mejorar la experiencia en cabina, y el wifi gratuito es solo una de las muchas mejoras que los clientes disfrutarán en los próximos meses”, agregó.

“Nos entusiasma que los miembros de Rapid Rewards disfruten de wifi gratuito durante el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, sin compromisos ni sorpresas. Es una forma más de facilitar sus viajes”, complementó por su parte el presidente de marketing y estrategia de T-Mobile, Mike Katz.

Hasta el momento, quienes quieren acceder a internet deben pagar 8 dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las políticas de esta aerolínea se han modificado durante los últimos meses. A principios del próximo año, se implementarán los asiento asignados por primera vez en la historia de la empresa.

Hasta el momento, se han implementado nuevos cargos para el equipaje facturado y se han adecuado nuevas y más restrictivas categorías para los tiquetes de vuelo.

Hasta ahora, la aerolínea cuenta con servicio de Wifi a bordo, por el cual las personas deben pagar 8 dólares.

El wifi será implementado en más de 800 aviones de la aerolínea. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, otras aerolíneas de Estados Unidos, y del mundo, están trabajando para ofrecer internet gratis y de buena calidad en los vuelos, para que las personas puedan estar conectadas en medio de largos vuelos.

Este jueves, 4 de septiembre, la compañía JetBlue anunció que, junto con Proyecto Kuiper de Amazon, ofrecerán servicio de internet gratis y de alta calidad en los aviones.