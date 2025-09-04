Suscribirse

Estados Unidos

Esta aerolínea ofrecerá Wifi gratis “desde el despegue hasta el aterrizaje” a sus pasajeros: así funciona el beneficio

La aerolínea de Estados Unidos especificó que las personas deben cumplir con una condición para acceder al internet gratis.

Redacción Mundo
4 de septiembre de 2025, 11:26 p. m.
Young Caucasian woman sitting in the train and uses her smartphone
Las personas podrán acceder a wifi gratis a bordo si hacen parte del programa de fidelización de la aerolínea. | Foto: Getty Images

La aerolínea estadounidense, Southwest Airlines, anunció la implementación de un beneficio para sus usuarios que será implementado a partir del 24 de octubre de este año, en cuanto estos estén inscritos en su programa de fidelización Rapid Rewards.

En caso de que las personas cuenten con la inscripción a este, podrán disfrutar de Wifi gratis durante sus trayectos con esta aerolínea.

Un comunicado de la compañía aérea detalla que la empresa T-Mobile será la encargada de proporcionar el servicio a bordo. Un informe de las dos compañías aseguró que el internet estará disponible para los viajeros “desde el despegue hasta el aterrizaje” en más de 800 aviones de Southwest Airlines.

volar
La aerolínea implementará el proyecto desde el 24 de octubre de 2025. | Foto: Getty Images

“Nos centramos en garantizar que nuestros clientes tengan una experiencia excepcional desde que reservan un vuelo hasta que llegan a su destino”, declaró Tony Roach, vicepresidente ejecutivo y director de atención al cliente y marca de Southwest Airlines, en un comunicado sobre la iniciativa.

Contexto: “Se sintió como un terremoto”: pasajeros narran el choque entre dos aviones de United Airlines en EE. UU.

“Esto forma parte de nuestro compromiso continuo de mejorar la experiencia en cabina, y el wifi gratuito es solo una de las muchas mejoras que los clientes disfrutarán en los próximos meses”, agregó.

“Nos entusiasma que los miembros de Rapid Rewards disfruten de wifi gratuito durante el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje, sin compromisos ni sorpresas. Es una forma más de facilitar sus viajes”, complementó por su parte el presidente de marketing y estrategia de T-Mobile, Mike Katz.

Muchas personas desconocen por qué se solicita que se active este modo.
Hasta el momento, quienes quieren acceder a internet deben pagar 8 dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las políticas de esta aerolínea se han modificado durante los últimos meses. A principios del próximo año, se implementarán los asiento asignados por primera vez en la historia de la empresa.

Contexto: Podría perder su vuelo: 5 cosas que no debería hacer en un aeropuerto para evitar contratiempos que arruinen el viaje

Hasta el momento, se han implementado nuevos cargos para el equipaje facturado y se han adecuado nuevas y más restrictivas categorías para los tiquetes de vuelo.

Hasta ahora, la aerolínea cuenta con servicio de Wifi a bordo, por el cual las personas deben pagar 8 dólares.

La banca en jet corporativo se aleja
El wifi será implementado en más de 800 aviones de la aerolínea. | Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, otras aerolíneas de Estados Unidos, y del mundo, están trabajando para ofrecer internet gratis y de buena calidad en los vuelos, para que las personas puedan estar conectadas en medio de largos vuelos.

Este jueves, 4 de septiembre, la compañía JetBlue anunció que, junto con Proyecto Kuiper de Amazon, ofrecerán servicio de internet gratis y de alta calidad en los aviones.

Según las especificaciones del proyecto, la aerolínea espera que la primera aeronave con este servicio de internet de última generación empiece a operar desde el 2027.

