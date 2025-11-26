¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

La administración Trump ha estado haciendo varias advertencias y sugerencias a los viajeros que se transporten a través de las terminales aéreas de Estados Unidos.

Bajo esta premisa, Sean Duffy, Secretario de Transporte de EE. UU., aseguró en una entrevista con FOX Business que las personas que viajan en pijamas ha contribuido a una “degradación del civismo” en los aeropuertos.

Duffy ha instado a tener buenas prácticas en los aeropuertos del país. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Las declaraciones se dan después de que el Gobierno Trump instara en días pasados a los viajeros para que se vistan de forma “decente” en los espacios dispuestos para abordar vuelos hacia el interior o exterior del país norteamericano.

Las buenas maneras que quieren recuperar en EE. UU.

Durante la entrevista, Duffy aseveró que usar ropa más adecuada, como “unos jeans y una camisa decente”, podría animar a los viajeros a comportarse mejor y a mantener un ambiente más respetuoso.

“Intentemos no usar pantuflas y pijamas cuando lleguemos al aeropuerto. Creo que eso es positivo”, agregó.

Duffy sostiene que estas medidas mejorarán la experiencia de viaje. | Foto: Getty Images

En cuanto a la ropa que sugieren usar, el funcionario declaró que “ya sea un par de jeans y una camisa decente, animaría a las personas a vestirse un poco mejor, lo que nos podría motivar a comportarnos también un poco mejor”.

El llamado se enmarca en una campaña impulsada por el gobierno para fomentar el respeto y la buena conducta durante los desplazamientos, tras un incremento de incidentes a bordo de aeronaves reportado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) desde 2019, reseña Infobae.

La cortesía en los aeropuertos

El funcionario agregó que recuperar las buenas maneras también incluye gestos simples, como decir “por favor” y “gracias” a los pilotos y asistentes de vuelo.

La cortesía es algo que se ha ido perdiendo en los aeropuertos del país, según las autoridades. | Foto: Getty Images

Según Duffy, fomentar estos hábitos puede ayudar a que la experiencia de viaje sea “más agradable para todos”.

Por su parte, han aumentado en un 400% los conflictos durante los vuelos en los últimos 5 años, después del tiempo de pandemia.

“He notado una degradación en la civilidad entre los viajeros”, argumento Duffy.