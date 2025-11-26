Suscribirse

Estados Unidos

¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

Las autoridades también han instado a que vuelva la cortesía en los aeropuertos de EE. UU.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
26 de noviembre de 2025, 5:31 p. m.
Pasajeros agotados llenan las salas de espera en aeropuertos de todo el país, mientras las cancelaciones se acumulan y los anuncios de nuevos retrasos no cesan.
Las autoridades han instado a los pasajeros a vestir de forma adecuada en las terminales aéreas. | Foto: Getty Images

La administración Trump ha estado haciendo varias advertencias y sugerencias a los viajeros que se transporten a través de las terminales aéreas de Estados Unidos.

Contexto: “Vístanse con respeto”: La nueva orden de la administración Trump que sacude a los aeropuertos de Estados Unidos

Bajo esta premisa, Sean Duffy, Secretario de Transporte de EE. UU., aseguró en una entrevista con FOX Business que las personas que viajan en pijamas ha contribuido a una “degradación del civismo” en los aeropuertos.

x
Duffy ha instado a tener buenas prácticas en los aeropuertos del país. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Las declaraciones se dan después de que el Gobierno Trump instara en días pasados a los viajeros para que se vistan de forma “decente” en los espacios dispuestos para abordar vuelos hacia el interior o exterior del país norteamericano.

Las buenas maneras que quieren recuperar en EE. UU.

Durante la entrevista, Duffy aseveró que usar ropa más adecuada, como “unos jeans y una camisa decente”, podría animar a los viajeros a comportarse mejor y a mantener un ambiente más respetuoso.

Intentemos no usar pantuflas y pijamas cuando lleguemos al aeropuerto. Creo que eso es positivo”, agregó.

El aeropuerto de Austin es uno de los más concurridos del país
Duffy sostiene que estas medidas mejorarán la experiencia de viaje. | Foto: Getty Images

En cuanto a la ropa que sugieren usar, el funcionario declaró que “ya sea un par de jeans y una camisa decente, animaría a las personas a vestirse un poco mejor, lo que nos podría motivar a comportarnos también un poco mejor”.

Contexto: Tome nota: retirarán las visas americanas de quienes lleven esto en su equipaje de mano. Lo confirmó la TSA

El llamado se enmarca en una campaña impulsada por el gobierno para fomentar el respeto y la buena conducta durante los desplazamientos, tras un incremento de incidentes a bordo de aeronaves reportado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) desde 2019, reseña Infobae.

La cortesía en los aeropuertos

El funcionario agregó que recuperar las buenas maneras también incluye gestos simples, como decir “por favor” y “gracias” a los pilotos y asistentes de vuelo.

x
La cortesía es algo que se ha ido perdiendo en los aeropuertos del país, según las autoridades. | Foto: Getty Images

Según Duffy, fomentar estos hábitos puede ayudar a que la experiencia de viaje sea “más agradable para todos”.

Contexto: La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

Por su parte, han aumentado en un 400% los conflictos durante los vuelos en los últimos 5 años, después del tiempo de pandemia.

He notado una degradación en la civilidad entre los viajeros”, argumento Duffy.

Así bien, expertos en etiqueta mencionan que el hecho de portar ropa adecuada no implica prescindir de comodidad, ya que hay varias prendas útiles para dicho objetivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: la Fiscalía imputará cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

2. Así lucía Mayerly Díaz, cantante de música popular, que murió en extrañas circunstancias: este fue el último video que compartió

3. “Esta investigación para nosotros empezó ayer”: la fiscal Luz Adriana Camargo reconoce fallas de la Fiscalía en el escándalo de alias Calarcá

4. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

5. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAeropuertosVestimenta pijamas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.