Insólito: hombre robó a mujer con una pistola y la obligó a agregarlo en Facebook; ¿para qué?

El transporte público es uno de los lugares con mayor recurrencia de robos en países de Latinoamérica, donde los delincuentes están atentos a emprenderla contra sus próximas víctimas. Sin embargo, no es el único lugar, pues (más allá de si hay testigos o se está a plena luz del día) los dueños de lo ajeno aprovechan cualquier espacio para consumar sus delitos.

Pese a que hay territorios con mayor índice de inseguridad que otros, el panorama de la región no dista al presentado en naciones como Estados Unidos, y cuenta de ello son análisis sobre la percepción entre sus habitantes. El índice de paz global ubicó a esa nación en la posición número 122, con corte del año pasado, en un ‘ranking’ mundial que lidera Islandia (considerada como la nación más pacífica).

Estados Unidos se ubica en la posición 122 de los países más seguros. - Foto: Getty Images

Esa ubicación fue referida por Datos Macro que, a su vez, destaca en ese indicador cuán ausentes o constantes son los hechos de violencia, dejando evidencia que estos son más constantes de lo que podría percibirse fuera de Norteamérica. En el marco de dicha valoración están los tiroteos que, con frecuencia, sacuden a la población.

La robó y quiso contactarla después

Un ‘insólito’ hecho se registró en Indianápolis, Estados Unidos, en medio de un robo del que habría sido objeto una mujer al frente de su propia casa. El caso fue informado por varios medios internacionales y causó sorpresa porque el sujeto acusado no terminó sus ‘intenciones’ con ese delito, sino que buscó contactarla después.

Aunque los hechos se desarrollaron el mes pasado, hasta los últimos días trascendieron los detalles. Según informó USA Today, la presunta víctima (de apellido Beraun) estaba revisando el correo afuera de su casa cuando fue abordada por un individuo, quien la amedrentó con una pistola y habría intentado entrar a su propiedad.

Según la presunta víctima, el sospechoso quería entrar a su vivienda. - Foto: Getty Images

En un intento por evitar su ingreso, la estadounidense le dio 100 dólares, pero cuando creyó que todo había concluido terminó ‘estupefacta’ con la exigencia de su victimario: quería que le enviara la solicitud de amistad en Facebook y no se fue hasta que no tuvo la certeza de ello. Al acceder, la mujer pensó que lograría ‘librarse’ completamente, pero no pasó mucho tiempo antes de constatar lo contrario.

¿Para qué la quería en Facebook?

La estadounidense entregó más detalles de lo que, asegura, todavía no deja de inquietarla. “Un hombre vino y trató de robarme a punta de pistola, después de que salí tarde del trabajo una noche (...). La sacó de su bolsillo para mostrarme lo que estaba pasando, ‘déjame entrar a tu casa’. Yo no hice eso”, contó Beraun a WRTV.

Sobre la razón para que el sospechoso terminara añadido a Facebook, la presunta víctima señaló que luego el sujeto la contactó por redes y le dijo: “Maldita sea, eras demasiado bonita para robar”. En otro de los mensajes le confesaba: “Venga a relajarse”.

El sospechoso habría invitado a salir a su víctima. - Foto: Getty Images

En general, esa situación agudizó sus temores de no sentirse segura ni siquiera en su propia casa. “Me pone un poco nerviosa saber que la gente camina por la calle en busca de lugares para cometer delitos (...). Lo hace un poco diferente cuando escuchas ruidos por la noche”, comentó y reseñó WRTV.

En una declaración jurada, aludida por USA Today, consta que el presunto delincuente le había manifestado a Beraun su intención de devolverle el dinero. De acuerdo con ese medio norteamericano, el individuo deberá responder por delitos como robo a mano armada y posesión de un arma de fuego.

Las autoridades también le impusieron una fianza de 7.500 dólares, equivalentes a unos 31.129.000 de pesos colombianos.