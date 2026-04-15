Identificado sicario que atacó a comerciante en Bogotá. Tenía casa por cárcel y una orden de captura

El pasado lunes, un comerciante del sector de las carnes llegaba a su local cuando fue abordado por tres delincuentes.

El ataque quedó en video, así como el acto de defensa del comerciante que se convirtió en víctima de estos tres hombres armados.

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El comerciante logró reaccionar y disparar en contra de los criminales; uno quedó en el suelo, herido por el impacto de bala y aún en el piso disparaba de forma indiscriminada contra las personas que, por accidente, quedaron en el sitio.

El delincuente herido fue identificado como Cristian Mora Cancino, un hombre de 35 años con un largo prontuario criminal que incluye hurtos, tráfico y homicidios. Estaba, el día de los hechos, con casa por cárcel y en su contra, una orden de captura.

Hombre capturado por caso de intento de homicidio en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Algunos informes del Inpec advierten que los guardianes a cargo de verificar que el delincuente cumplía con la detención domiciliaria tuvieron diferentes visitas a la residencia y no lo encontraron; por eso, dieron aviso a la autoridad correspondiente.

El criminal fue atendido por algunas personas en el sitio, aunque en videos grabados por los ciudadanos se escucha la indignación por el hecho criminal que acaba de cometer. Fue trasladado a un centro asistencial, donde le adelantaron varios procedimientos médicos mientras se instalan las audiencias preliminares.

La Fiscalía recupera todos los elementos de prueba necesarios para imputar cargos y solicitar a un juez, dada la gravedad de los hechos, los antecedentes del procesado y peligro que presenta para la comunidad, que esta vez lo mantengan privado de la libertad, no en la casa con una domiciliaria que no cumple.

Hombre capturado por caso de intento de homicidio en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

Recientemente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reprochó que una importante cantidad de delincuentes, con antecedentes y procesos pendientes, incluso con órdenes de captura y hasta brazaletes electrónicos, son capturados todos los días, mientras los ciudadanos quedan en la mitad.

“El Ministerio nos tiene que decir si debemos seguir permitiendo que haya detenciones domiciliarias de personas de alta peligrosidad cuando no tienen capacidad, evidentemente, para controlarlos y para vigilar que no cometan los crímenes”, cuestionó el alcalde en un mensaje al ministro de Justicia.

Bogotá no tiene oficinas de sicarios. Vienen de otras partes del país a cumplir sus misiones. Foto: Álvaro Tavera

Por ahora, Cristian Mora Cancino, el hombre capturado en el caso del norte de Bogotá, quedará como imagen gráfica y viva de las advertencias del alcalde de la capital sobre delincuentes que se burlan de la justicia y continúan con las actividades criminales.