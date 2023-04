Insólito: una mujer cumplió su sueño de quedarse ciega; esta es la historia

Su nombre es Jewel Shuping, una mujer nacida en Carolina del Norte (Estados Unidos), cuya historia volvió a centrar la atención mediática en los últimos días, pese a que en principio trascendió a la esfera pública en 2015. Con ayuda de un psicólogo hizo su sueño realidad: quedar completamente ciega.

Según medios internacionales, no fue un ‘anhelo’ que apareciera en la adultez, pues desde muy pequeña había mostrado un comportamiento ‘inusual’ de rechazo hacia su visión. Mientras múltiples personas quisieran tener la oportunidad de ver, para Shuping el objetivo era todo lo contrario.

La respuesta a esa conducta es aclarada en la medicina como un trastorno de identidad de la integridad corporal. El portal Psicología y Mente lo describe como la necesidad de arremeter o amputarse zonas sanas del cuerpo en búsqueda de la ‘felicidad’ y ‘fascinación’, siendo uno de los impulsores el “poseer algún tipo de discapacidad”.

El caso de Jewel Shuping

La familia de Shuping asegura que es una condición presente, incluso, desde los tres años. Desde esa edad la mujer solía caminar en horas de la noche por los pasillos y, a medida que pasaba el tiempo, su intención particular empezó a fortalecerse.

De acuerdo con Telemundo, que citó un diálogo de la estadounidense con Barcroft TV, ella admitió fingir ser invidente al usar gafas oscuras y un bastón. Dado que su visión originalmente estaba en condiciones normales, ya había buscado la forma de provocar su propia ceguera al mirar al sol directamente y causar daños permanentes en la retina.

+ con la intención de dañar sus córneas a propósito... Según cuenta ella misma, intentaba alejar esa idea de su mente, pero venía a su cabeza siempre, con más fuerza.

Sin embargo, ese tipo de acciones no le fueron suficientes y con los años terminó tomando una decisión radical. Shuping encontró un psicólogo que le ayudó a alcanzar su propósito al aplicarle un potente líquido para destapar cañerías, luego de unas gotas anestésicas. Telemundo amplió que la pérdida irreversible de sus ojos llegó seis meses después.

“Si lo convencía, él la ayudaría”

La historia fue evocada nuevamente por la usuaria de Twitter @cronopiatw, quien compartió otros detalles sobre este singular caso. Según comentó, la mujer aseguraba que siempre debió ser invidente y llegó a reconocer los espacios con sus ojos cerrados, además de aprender braille (mecanismo que emplean las personas invidentes para leer y escribir).

“Lo peor de todo es que, quien la ayudó a lograr su más grande deseo, fue quien debería haberla ayudado a recuperarse: su psicólogo. Y es que este le dijo que para creerle que realmente quería eso, debía llevarle una lista de formas de hacerlo. Si lo convencía, él la ayudaría”, dijo @cronopiatw en esa red social.

Mujer se tatuó los ojos

En otros hechos, en diciembre del año pasado se hizo viral el caso de Anaya Peterson, una mujer en Reino Unido que se tatuó los globos oculares y terminó arrepentida. Aunque su hija la aconsejó para que se abstuviera de ese procedimiento, finalmente lo realizó.

“Solo iba a hacerme un tatuaje al principio porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso (...). Mi hija me dijo que no debería hacer eso (...). Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto”, dijo Peterson a Kennedy News.

Tras esa práctica, la mujer reconoce que su visión no es la misma de antes; de hecho, en algunos videos de TikTok se le ve con irritación e inflamación. New York Post la citó al decir que si no se hubiera hecho los tatuajes oculares, ahora no “tendría este problema”.