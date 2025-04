Jesse Eisenberg lidera el regreso de los Cuatro Jinetes en ‘Now You See Me: Now You Don’t’

La magia y el engaño regresan a la gran pantalla con el esperado tráiler de Now You See Me: Now You Don’t, tercera entrega de la exitosa saga de atracos e ilusionismo. La película, dirigida por Ruben Fleischer y con estreno previsto para el 14 de noviembre de 2025, promete una combinación de nostalgia y renovación al reunir al elenco original y presentar nuevos talentos.​