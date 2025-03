La advertencia de Uscis para todos los que no lleven la Green Card consigo: multas

¿Es obligatorio llevar siempre la Green Card?

La legislación estipula que todos los residentes permanentes de 18 años o más deben llevar consigo su tarjeta de residencia en todo momento. Este documento no solo certifica su permanencia legal en el país, sino que es un requisito indispensable en caso de una inspección por parte de las autoridades. Esta obligación se basa en la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual establece sanciones para quienes no cumplan esta norma.

No cumplir esta norma puede traer consecuencias legales. Si un residente permanente no puede mostrar su tarjeta verde cuando un funcionario autorizado la solicite, podría ser acusado de cometer un delito menor. Según la legislación vigente, esto podría derivar en una multa de hasta 100 dólares o incluso en una pena de cárcel de hasta 30 días. Aunque estas sanciones no siempre se aplican de manera estricta, el riesgo sigue presente para quienes no cumplen la normativa.