Las Vegas enfrenta una alarmante caída de turistas en pleno verano: esta es la razón que preocupa a la ciudad

Al mismo tiempo, el aeropuerto de la ciudad, el Harry Reid, también demostró una caída de la afluencia de turistas que llegan a la ciudad que no duerme. Según sus estadísticas, la caída corresponde a un 4,1 % en comparación con los datos del 2024, según las especificaciones en su página web.

“Temporada baja en Las Vegas, no hay gente, no hay conferencias en verano y hace calor”, publicó otro internauta. “Los casinos están vacíos. Están despidiendo gente. No hay turismo“, dijo otra persona, según el medio mencionado.