Suscribirse

Estados Unidos

Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

El innovador modelo japonés de hospedaje compacto desembarca en Manhattan con precios más bajos, practicidad y un mercado turístico en expansión.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

24 de septiembre de 2025, 5:29 p. m.
Ilustración de un alojamiento moderno y compacto para viajeros.
Una mujer china está acostada en la habitación de un hotel cápsula | Foto: Getty Images

En medio de los elevados costos que pesan sobre quienes viajan a Nueva York, un nuevo modelo de hospedaje compacto, los hoteles cápsula, irrumpe en Manhattan prometiendo una alternativa funcional y mucho más accesible.

Esta tendencia nacida en Japón ahora se adapta al frenético estilo de vida urbano neoyorquino, buscando atraer tanto a jóvenes exploradores como a profesionales itinerantes con presupuestos ajustados.

Este concepto se aleja del hotel tradicional. Pues cada huésped duerme en un módulo individual mínimo, rígido en dimensiones pero dotado de iluminación, ventilación y algunos accesorios básicos, sin sala privada ni comedor propio.

La idea es maximizar el uso del espacio en zonas donde cada metro cuadrado es caro, lo que le ha valido su expansión en ciudades como Tokio, Londres o Sídney. En Manhattan, operadores ya exploran ubicaciones céntricas con cápsulas en pasillos alineados cerca de centros de transporte y atracciones turísticas.

EE.UU.
Un hombre descansa cómodamente en una cápsula futurista, interactuando con su smartphone. | Foto: Getty Images

La llegada de este formato coincide con una creciente demanda global por alojamientos económicos. El mercado mundial de hoteles cápsula, valorado en alrededor de $549.4 millones de dólares en 2025, podría alcanzar los $889 millones de dólares hacia 2030, con una tasa anual compuesta de crecimiento cercana al 10,2%.

Diferentes estudios también apuntan que más del 60% de los viajeros de 18 a 35 años prefieren opciones económicas al planear sus viajes, lo que beneficia particularmente a esta modalidad.

Contexto: Calles cerradas en Nueva York por la Asamblea General de la ONU: rutas bloqueadas, alertas, tráfico y recomendaciones

Entre los proyectos más próximos está Nap York-Capsule Pods, que ya figura en buscadores locales como una opción de hospedaje con cerca de 30 cápsulas instaladas en el corazón de Manhattan y servicios mínimos como climatización y desayuno sencillo incluido. Los precios prometen ser sustancialmente menores que en hoteles convencionales de tamaño estándar en la zona, aunque los detalles dependerán de la oferta final y la ubicación exacta.

EE.UU.
Tres turistas se registran en una habitación de hotel cápsula y navegan por Internet y se toman selfies en su cama con su teléfono móvil mientras una de ellas lee su cuaderno. | Foto: Getty Images

No obstante, el modelo afronta desafíos. Algunos potenciales huéspedes cuestionan la falta de privacidad real, el espacio reducido para equipaje o movilidad, y la ausencia de amenidades completas. Además, está por verse cómo será la respuesta regulatoria: normativas de construcción, ventilación, seguridad e higiene podrían limitar la expansión en zonas residenciales densas.

Para la ciudad, esta innovación puede aliviar una tensión acumulada. Pues, por un lado, ayudar a diversificar la oferta hotelera y, por otro, presionar a la baja los precios en rangos medios. En vecindarios con alquileres altos, estos mini alojamientos pueden ganar terreno si convencen por su funcionalidad.

Aunque es muy temprano para hablar de una revolución masiva, el arribo de hoteles cápsula a Manhattan refleja una transformación más amplia en la forma de concebir el viaje urbano. Según estimaciones oficiales del mercado global de cápsulas, este formato está en plena expansión y podría redefinir el sentido de “hospedaje económico” en ciudades donde el espacio cuesta oro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gesto de James Rodríguez fue grabado en México: cámara captó lo que terminó haciendo

2. Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

3. Llegan los hoteles cápsula a Manhattan: así funciona el hospedaje económico que revoluciona Nueva York

4. ‘La Tremenda’ destapó verdad de cómo se enteró de que su esposo le ponía cachos: “Le doy cinco millones”

5. “No permitamos que esto se convierta como el Catatumbo”, la dura advertencia de Julio César Triana, de Cambio Radical, sobre la situación en La Plata, Huila

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HospedajeNueva YorkEstados UnidosHoteleseconomíaManhattanRevoluciónInnovación Precios bajosturismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.