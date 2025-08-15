Los 10 destinos ocultos en EE. UU. para viajar sin multitudes y disfrutar de unas vacaciones tranquilas

Al momento de viajar, para algunas personas es requisito visitar lugares donde puedan alejarse por completo de las multitudes, el ruido y las largas filas. Cuando se acercan las vacaciones, son millones de personas las que planean sus viajes con antelación, optando por conocer regiones comunes, donde se conglomeran miles de turistas.

Para evitar la gran concentración de personas, y que los viajeros puedan disfrutar de una escapada cómoda, conociendo joyas escondidas y sorprendentes, la agencia de viajes Wander ha publicado una lista de los lugares perfectos para visitar en Estados Unidos.

En su top 10 de ciudades para visitar, Springfield, en el estado de Illinois, ocupa su último puesto. De acuerdo con los expertos de la agencia mencionada, este destino es perfecto para las personas que buscan un acercamiento con la historia. Esta ciudad, a tres horas de Chicago, fue el hogar de Abraham Lincoln cuando fue presidente.

Estos son los destinos para disfrutar de unas vacaciones sin multitudes. | Foto: 123rf

En noveno lugar, establecieron que Williamsburg, en Virginia, ofrece una gran oferta a los turistas, como museos, atracciones históricas, parques temáticos, recorridos por la ciudad, arte y una amplia oferta gastronómica.

Bozeman, en el estado de Montana, es la ciudad adecuada para los turistas que disfrutan de las actividades al aire libre, como senderismo, pesca o ciclismo en la montaña. También se encuentran aguas termales naturales o varias destilerías dentro de la ciudad.

En séptimo lugar, ubicaron a Vancouver, en Washington. Allí no hay altas cifras de turismo durante las vacaciones, pero es un lugar donde las personas encontrarán decenas de actividades, como recorridos históricos o aventuras al aire libre.

Le sigue Bowling Green, Kentucky, en la lista de Wander. Las personas pueden visitar el colorido centro de la ciudad, o conocer sus museos como el Museo Nacional Corvette, donde se ensambla el “auto deportivo de Estados Unidos”.

Los destinos perfectos para los viajeros que prefieren alejarse de las multitudes. | Foto: Getty Images

En quinto lugar, se ubica Bentonville, en el estado de Arkansas, la cual ha sido una ciudad bastante popular entre los ciclistas de montaña, debido a que los senderos están abiertos durante todo el año. Sin embargo, la ciudad también se ha consolidado como un centro histórico y cultural.

Siguiendo, Helena, en Montana, encanta a los turistas por sus vibrantes calles y la oferta de actividades al aire libre.

Como top 3 de la lista, aparece Atenas, en el estado de Georgia, “Atenas se enorgullece de su rica escena artística, con eventos de música en vivo casi todas las noches, y constantemente da la bienvenida a nuevas experiencias y creadores”, detalló Matt Kowalewski, el jefe de personal de Wander, en entrevista con USA Today.

La agencia se basó en las cifras de turistas y de búsquedas en Google o en otras agencias de viajes. | Foto: istock

Le sigue Eau Claire, en Wisconsin, “Es la ciudad natal de la banda Bon Iver y cuenta con una rica escena musical y artística, con varios festivales en la ciudad”, dijo Kowalewski. “También es la segunda ciudad importante de mayor crecimiento en Wisconsin, por lo que probablemente no pasará desapercibida por mucho tiempo. Si buscas unas vacaciones tranquilas, te recomendamos visitar Eau Claire cuanto antes”.

Y, como primer destino, se encuentra Tulepo, en el estado de Missisipi: “ha sido nombrado el destino turístico menos popular más ignorado en nuestro estudio, con solo 4.300 búsquedas anuales en Google para ‘vacaciones en Tupelo, Misisipi’, 150 000 búsquedas menos que Rapid City, el destino menos popular más buscado”, aseguró el jefe de Wander.