¿Los migrantes tienen derecho a defensa legal gratuita en Estados Unidos? Esto es lo que necesita saber

Entre estas medidas se encuentran las redadas migratorias , la creación de una lista de 12 países cuyos ciudadanos no podrán ingresar a Estados Unidos y la reciente aprobación por parte de la Corte Suprema que autoriza deportaciones a terceros países.

Al momento de ser arrestado, cualquier ciudadano debe ser informado de sus derechos, incluyendo el de contar con un abogado. Si no puede costear uno, el Estado está obligado a asignarle un defensor público.

No obstante, esta norma no aplica obligatoriamente a los arrestos realizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), puesto que no se considera un caso penal.