El presidente Donald Trump no ha escatimado en esfuerzos por endurecer las leyes de inmigración, y por eso, para muchos de ellos, cada vez es más difícil tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos norteamericanos.

Los bebés que ya no tendrán derecho a la ciudadanía estadounidense

De acuerdo con las nuevas modificaciones del actual gobierno, los niños que nacen en suelo estadounidense de padres que están en el país ilegalmente o temporalmente, no tendrán derecho a la ciudadanía norteamericana.

Esta noticia ha llenado de angustia a Bárbara, quien no sabe si su pequeño tendrá derecho a la ciudadanía en Estados Unidos, más sabiendo que por la situación actual en la que se encuentra, tampoco es posible solicitar la ciudadanía cubana.

“Me asusta mucho que mi bebé nazca sin ciudadanía porque no sería ciudadana de este país. Reclamar la ciudadanía cubana no es una opción porque estamos huyendo de ese país”, dijo. “Realmente no sé qué tipo de futuro le esperaría a mi bebé. Estoy aterrorizada de que mi bebé nazca sin ciudadanía. Sería como si fuera apátrida. Es terrible”.