“Me pagarán por viajar”: joven reveló los beneficios de ser una “suggar baby”

And I’ve healed my vaginismus through doing this.. older men can be surprisingly more respectful than younger ones sometimes (just please please be careful and vet them and ask all the questions before meeting!) 🤍 #thespiritualsugarbaby #sugarbaby #sugardatingcommunity #sugardatingexperience #sugarbabyissues #datinglife #casualdatinglife #sugardaddy #vaginismussupport #vaginismusdisorder #k1nktokker #accountant #spicyworker #seeking #twojobslife #traveltiktok #sugardaterikke #singlelife