El Aeropuerto Internacional de Miami anunció una inversión de 1.000 millones de dólares para la construcción de 17 nuevas puertas y remodelación de las instalaciones más antiguas de embarque del Concourse D, que hará parte de un plan de modernización a gran escala impulsado junto a American Airlines y el Condado Miami-Dade.

Aeropuerto de Miami lanza una expansión millonaria

El proyecto, denominado Gate D60, fue presentado conjuntamente por American Airlines y las autoridades del Condado de Miami-Dade. Está diseñado para modernizar el extremo norte del Concourse D.

A través de esta obra se sustituirá el espacio actual, que opera con aviones regionales en puertas a nivel de pista y con estructuras al aire libre, por una estructura cerrada de tres niveles con 17 puertas de contacto adaptadas para aviones regionales de mayor tamaño, como mse registra en Telemundo.

American Airlines y las autoridades del Condado de Miami-Dade .presentan ambicioso proyecto para modernizar el aeropuerto internacional de Miami Foto: American Airlines

Según los comunicados oficiales, cada una de las puertas contará con salas de espera individuales y acceso directo a las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Esto facilitará el manejo de pasajeros internacionales sin pasos adicionales de tránsito.

Se espera que este diseño mejore notablemente el flujo de pasajeros y la experiencia general de viaje, reduciendo tiempos de abordaje y eliminando la necesidad de abordar aviones desde la plataforma.

American Airlines, opera más del 60 % del tráfico del aeropuerto y utiliza a Miami como su hub principal para vuelos a América Latina, el Caribe y Europa.

La inversión también contempla más opciones de restaurantes y tiendas, salas ejecutivas ampliadas y sistemas de manejo de equipaje modernizados.

Los trabajos están programados para comenzar en 2027 y se espera que concluyan hacia el año 2030, alineándose con la proyección de crecimiento de pasajeros que ha experimentado el aeropuerto en los últimos años.

El proyecto forma parte de un plan más amplio de renovación y crecimiento de MIA, que incluye otros desarrollos de terminales y mejoras en infraestructura.

Este desarrollo deja claro la importancia creciente de MIA como uno de los nodos logísticos y de transporte más activos de Estados Unidos.

Es así como la terminal aérea busca impulsar conectividad, capacidad y competitividad en el sector aeroespacial global.