Mike Pence, exvicepresidente de EE. UU., dice que no tiene “nada qué ocultar” en el caso del asalto al Capitolio

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró este martes que no tiene “nada qué ocultar”, después de que un juez federal decidiera que el que fuera el ‘número dos’ de Donald Trump acuda a testificar ante el gran jurado sobre las conversaciones que tuvo con el exmandatario antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“Déjenme ser claro, no tengo nada qué ocultar (...) Tengo una Constitución qué defender. El 6 de enero respeté la Constitución”, ha afirmado, al tiempo que ha reiterado que cumplió con su deber ese día, según ha declarado en una entrevista al medio Newsmax.

Pence había intentado evitar testificar ante el tribunal, alegando que existe una cláusula de debate que protege a los funcionarios del Congreso del escrutinio legal sobre su trabajo.

Sin embargo, un juez dictaminó que este privilegio no le protege por completo, de forma que no tendrá que responder preguntas sobre su papel como presidente del Senado, posiblemente limitando las preguntas a sus acciones del 6 de enero; pero sí podrán preguntarle por aquellas preguntas que aborden cualquier criminalidad por parte del Trump, informa ‘The Hill’.

Una turba de partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asalta el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, EE. UU., el 6 de enero de 2021 - Foto: REUTERS

Pence había intentado evitar testificar ante el tribunal, alegando que existe una cláusula de debate que protege a los funcionarios del Congreso del escrutinio legal sobre su trabajo. - Foto: REUTERS

“Me complace que el tribunal haya aceptado nuestro argumento y reconocido que la disposición de la Constitución sobre expresión y debate se aplica al vicepresidente. La forma en que resolvieron eso y los requisitos de mi testimonio en el futuro están sujetos a nuestra revisión en este momento”, ha sostenido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado ya en varias ocasiones a Pence para solicitar su testimonio sobre el papel de Trump durante el asalto al Capitolio, así como documentos y testimonios relacionados con el intento fallido del expresidente y sus aliados de anular las elecciones de 2020.

El exvicepresidente se ha manifestado en los últimos meses en contra del papel del propio Trump, a quien ha acusado incluso de “poner en peligro” a sí mismo y su familia, así como a todos los políticos estadounidenses que se reunieron aquel día en el Capitolio. “La historia responsabilizará a Trump”, manifestó Pence hace unas semanas.

¿Policías cómplices? Videos del ataque al Capitolio de Estados Unidos muestran a oficiales acompañando al reconocido delincuente QAnon Shaman

El ataque al Capitolio de Estados Unidos ocurrido el pasado 6 de enero de 2021 tuvo un nuevo episodio por cuenta de las imágenes que se conocieron gracias al presentador de la cadena Fox News, Tucker Carlson, quien las recibió del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy.

En el video divulgado en televisión se podían ver imágenes del atacante conocido como QAnon Shaman, acompañado y caminando libremente por los pasillos del Capitolio.

McCarthy otorgó a Carlson acceso a más de 40.000 horas de imágenes de seguridad del ataque. Ante esto, la Policía del Capitolio advirtió que esta publicación podría representar un riesgo potencial para la seguridad del edificio.

Pero lo que más llamó la atención de estas nuevas imágenes difundidas es que muestran a Jacob Chansley, alias QAnon Shaman, caminando por el edificio sin que la policía quisiera desalojarlo.

QAnon Shaman tranquilamente dentro del Capitolio de Estados Unidos en el ataque del pasado 6 de enero de 2021 - Foto: Reuters

En un clip se ve a Chansley con dos oficiales que incluso le intentan abrir una puerta cercana para ingresar al ala del Senado. En otro clip, Chansley todavía es acompañado por los mismos dos oficiales y además luego camina entre un grupo mayor de oficiales de policía y ninguno parece intentar intervenir.

En los videos no hay registro de audio y no quedó claro si los oficiales y Chansley estaban hablando entre sí. Sin embargo, en los documentos judiciales, los fiscales dicen que los agentes de la Policía del Capitolio intentaron repetidamente hablar con Chansley y otros atacantes, pidiéndoles que salieran del lugar.

Los miembros de la Policía del Capitolio testificaron en varios juicios y allí argumentaron que se sintieron superados en número y tenían miedo de escalar la violencia y que, debido a esta pasividad, los atacantes pudieron entrar al edificio sin mucha o ninguna resistencia física, según el relato de los oficiales.

Dos años después del ataque al Capitolio de Estados Unidos, la Policía sigue buscando a 350 participantes, así como al sospechoso de colocar una bomba casera cerca de la sede del Congreso el día previo al ataque.

En los últimos 24 meses hubo más de 950 arrestos, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en un comunicado de prensa. “Nuestro trabajo no ha terminado” y “seguimos decididos a enjuiciar a todos los responsables del asalto a nuestra democracia”, agregó.

Más de la tercera parte de los detenidos ya fue juzgada por cargos que van desde simple “ingreso sin autorización” a “sedición”, mientras que 192 recibieron penas de prisión, según una declaración separada del fiscal federal de Washington, que supervisa esta investigación.

Con información de Europa Press