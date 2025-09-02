Suscribirse

Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

La herramienta de la Nasa, que alguna vez fue usada en el espacio, hoy está salvando vidas en la tierra.

2 de septiembre de 2025, 6:49 p. m.
GRX-810 es una nueva aleación de metal desarrollada por la NASA para la impresión 3D de piezas que pueden soportar las temperaturas extremas de los motores de cohetes, lo que permite la impresión asequible de piezas de alta temperatura.
Evie Gore es una niña de apenas 10 años, pero en su vida ha pasado por más pruebas de supervivencia que muchos adultos. A su corta edad, ha tenido que superar dos paros cardiacos y un trasplante de corazón, el cual se pudo realizar gracias a los avances tecnológicos de la Nasa, según La República.

El milagro de Evie Gore

La pequeña de 10 años hoy puede vivir como cualquier otra niña de su edad, participando incluso en eventos deportivos y artísticos, gracias a un innovador dispositivo desarrollado por la Nasa.

Evie es la muestra de que los milagros sí existen, pues luego de que su corazón se detuviera por 31 minutos, los médicos lograron reanimarla y hacerle un trasplante de corazón.

Gracias a la tecnología proveniente de investigaciones espaciales, ella ha podido superar estas grandes pruebas y ahora se recupera satisfactoriamente.

Su madre no se cansa de agradecer al personal médico y a los avances de la ciencia que le han permitido a su vida retomar su vida.

La historia de Evie , la niña que pudo sobrevivir gracias al avance de la tecnología de la NASA
Un diagnóstico que le cambió la vida a Evie

En diciembre de 2020, la vida de Evie dio un giro total. Luego de quejarse de algunos dolores abdominales, la pequeña sufrió una convulsión, motivo por el cual su madre la llevó al hospital.

Después de examinarla, los médicos se dieron cuenta de que el corazón de Evie no funcionaba bien. De hecho, durante el tiempo que permaneció en el hospital, sufrió dos paros cardiacos, lo que llevó a los profesionales a diagnosticarla con cardiomiopatía restrictiva e hipertrófica.

Las noticias no fueron alentadoras, debido a su condición los médicos no le dieron más de 5 años de vida sin un trasplante.

La familia empezó a vivir la angustia de esperar a que apareciera un donante que salvara la situación y finalmente, en abril del 2022, se logró llevar a cabo esta intervención y allí comenzó su recuperación.

Una recuperación fuera de lo común

Durante su recuperación, los médicos tuvieron que crear un orificio entre las dos cámaras superiores de su corazón para facilitar el flujo sanguíneo.

Este procedimiento se llevó a cabo gracias a un dispositivo ASD occluder, hecho de Nitinol, un material que también se utilizó en la fabricación de ruedas de rover para explorar Marte.

Este avance le ha permitido a Evie llevar una vida saludable, como si nunca hubiera tenido problemas de corazón.

El progreso de Evie ha sido asombroso, hasta el punto que le ha permitido participar en deportes escolares, montar acaballo y sacar sus dotes artísticas en producciones de teatro, como cualquier otra niña de su misma edad

“Ella está aprovechando al máximo su nueva oportunidad de vida”, afirma Sarah, su madre.

