Estados Unidos

Millones de ciudadanos recibirán alto reembolso de dinero en Nueva York: estos son los beneficiados y las condiciones para aplicar

El pago tiene la finalidad de ayudar al bolsillo de los ciudadanos en medio de la inflación del país.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 1:48 a. m.
Los cheques serán enviados desde finales de septiembre de 2025. | Foto: 123 Rf

De acuerdo con lo establecido por el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, en Estados Unidos, cientos de ciudadanos empezarán a recibir reembolsos dentro de los próximos días, que corresponden a una ayuda en medio de la inflación.

El objetivo de este pago, según el organismo gubernamental, es aliviar el impacto del aumento de los impuestos de las ventas que han enfrentado los neoyorquinos.

Por lo tanto, las personas que son elegibles para recibir este reembolso son aquellos que han presentado su declaración de impuestos sobre el ingreso de residente, mediante el formulario IT-201, y que corresponde al año tributario de 2023.

Las personas contarán con los pagos de acuerdo con sus ingresos mensuales. | Foto: Agencia 123rf

Así mismo, los ciudadanos que declararon ingresos dentro de los umbrales establecidos por el departamento podrán recibir el dinero, junto con las personas que no han sido declarados como dependientes en la declaración de impuestos de otra persona.

De esta manera, las personas que cumplan con las anteriores características, y que sean solteros o casados, pero declarando como independientes, o que son jefes de hogar, contarán con un cheque de 200 dólares, si cuentan con un ingreso mensual de 75.000 dólares. Para quienes cuentan con salarios entre 75.001 y 150.000, recibirán un cheque de reembolso de 150 dólares.

Los neoyorquinos casados que presentan la declaración de impuestos en conjunto, van a recibir un pago de 400 dólares, si ganaron hasta 150.000 dólares. Mientras que los que obtuvieron entre 15.001 y 300.000, reciben un pago de 300 dólares.

El objetivo es aliviar los altos impuestos de Nueva York. | Foto: 123 Rf

El Departamento de Impuestos y Finanzas anunció que el reembolso de este dinero empezará a partir de finales de septiembre de este año y se va a extender durante semanas hasta que todas las personas que aplican cuenten con el pago correspondiente. Según el organismo, más de 8 millones de personas recibirán los beneficios, a pesar de que no todos serán al mismo tiempo.

“Es posible que reciba su cheque antes o después que sus vecinos, ya que los envíos no se basan en el código postal ni la región”, se lee en la información del departamento.

Los cheques llegarán al domicilio de las personas. | Foto: adobe stock

Las contribuyentes beneficiados deben tener en cuanta que para recibir el dinero, no deben realizar ninguna solicitud formal ante la entidad, pues este pago se verá reflejado de manera automática a la dirección que ha sido registrada en la última declaración de renta.

En caso de que la persona se haya mudado de casa, puede actualizar la información en la página oficial del departamento, ya que este reembolso se enviará únicamente mediante cheques físicos.

