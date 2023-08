Muere reconocida ‘influencer’ rusa que promovía una dieta extrema a base de frutas y semillas crudas

Según recoge el medio estadounidense New York Post , la influcencer estaba comiendo solamente frutas exóticas en Malasia y , su muerte habría tenido lugar el 21 de julio, luego de intentar buscar un tratamiento médico en el sudeste asiático, pero al final no lo encontró, hasta el momento se está investigando la causa de su muerte.

“Hace unos meses, en Sri Lanka, ya se veía exhausta, con las piernas hinchadas que rezumaban linfa (...) La enviaron a su casa a buscar tratamiento. Sin embargo, se escapó de nuevo. Cuando la vi en Phuket, me horroricé”, indicó una amiga de Samsonova para el medio citado, afirmando que desde hace algún tiempo que la influencer rusa venía con problemas de salud a causa de su dieta extrema.

“Yo vivía un piso arriba de ella y todos los días temía encontrar su cuerpo sin vida por la mañana. La convencí de que buscara tratamiento, pero no lo logró”, afirmó la misma mujer, recalcando que Samsonova comía solo alimentos crudos, semillas, frutas, batidos, entre otros.

Los informes preliminares sobre la muerte de la influencer indican que habría muerto de desnutrición o hambre , según el medio citado, sin embargo, la madre de Samsonova habría indicado que murió a causa de una enfermedad parecida al cólera por consumir alimentos crudos, aunque todavía no se conoce el dictamen.

Remi Lucidi cayó de un edificio en Hong Kong

De acuerdo con lo que informó el medio South China Morning Post , Remi Lucidi, que se destacaba por las acrobacias que realizaba en las alturas, sufrió este incidente en el área residencial de Mid-Levels, debido a una maniobra que no salió como esperaba. Los detalles que se revelaron apuntaron a que el influencer trató de pedir ayuda antes de perder el equilibrio.

Según lo que se comentó, una mujer fue la encargada de hacer la respectiva llamada de emergencia, indicándole a las autoridades que un hombre, a través de su ventana, estaba pidiendo ayuda porque estaba a punto de caer de semejante altura. A pesar de que la ayuda fue en camino, los esfuerzos fueron en vano, pues el hombre no logró sostenerse y terminó en el vacío antes de que la Policía llegara al sitio.

En los reportes que salieron a la luz se determinó que el lugar de los hechos se halló la cámara con la que el francés grababa sus contenidos y actividades, además de pertenencias personales entre las que estaba su tarjeta de identificación. Las autoridades encontraron el cuerpo del escalador en el patio de dicha zona y ya no había nada que hacer.

En los análisis que se llevaron a cabo, se presume que Remi Lucidi quedó atrapado fuera del ático mientras realizaba sus acrobacias en dicho edificio, por lo que buscó la manera de que lo ayudaran para no quedarse estancado allí. No obstante, habría perdido el equilibrio y no pudo sostenerse, cayendo de la mencionada altura del rascacielos.