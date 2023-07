El perrito de las toyoticas, el primer influencer en Venezuela que causa sensación en TikTok

“Hoy me estoy estrenando mi Land Cruiser”. Esta frase que es muy común escuchar y ver en los anuncios publicitarios de carros cambió totalmente desde que Punky, un bulldog francés de seis años, la ha adaptado a su diario vivir y es una sensación en TikTok con sus “toyoticas”.

Desde hace ocho meses recorre las calles de Caracas, Venezuela, en sus cinco modelos mini de camionetas eléctricas, generando todo tipo de contenido que se ha viralizado no solo en esta red social, también en Instagram.

Es tal la viralidad en la red social que cada video que sube genera todo tipo de reacciones, no solo en las redes, sino en las personas que transitan por Caracas cuando sale a pasear en sus autos. Muchos se le acercan para pedirle fotos o que visite aquellos sitios donde no ha estado.

Los videos no bajan de lo 50 mil me gusta y también registra cerca de 2.000 a 3.000 comentarios de distintas partes del mundo.

Una pandemia, un hogar y una adopción

La idea de los carros con su mascota nació cuando decidieron hace ocho meses viajar a Venezuela y establecerse allí. El esposo de Valentina quería pedir unas muestras pequeñas para empezar a comercializar en jugueterías en el país en Navidad, pero al llegar tarde el pedido no sabían qué hacer con esos artículos.

“Las cinco muestras las teníamos dentro de nuestro apartamento de 60 metros cuadrados y yo ya me estaba enloqueciendo. Él, en su afán de no botarlos o regalarlos, me dijo: ‘dame tres días, yo armo los carritos y monto a Punky y en TikTok, a ver qué pasa’“, señaló.