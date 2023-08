Murió uno de los protagonistas de la serie ‘Euphoria’: hacía solo una semana había fallecido su padre

La carrera de Cloud

Famosos que han partido en el 2023

A pesar de que la causa de la muerte es desconocida, se sabe que la artista presentaba condiciones mentales que la hacían padecer fuertes episodios de depresión y ansiedad. Sus canciones más famosas fueron Last Day of Our Acquaintance, No Mans Woman, Dense Water Deeper Down, You Made Me the Thief of Your Heart y Mandinka.