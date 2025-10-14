El Consulado General de México en Miami, Florida, tiene buenas noticias para quienes necesitan hacer trámites consulares en la embajada de México.

Con el consulado móvil de México, solo tendrá que agendar su cita y dirigirse a los puntos establecidos para obtener la ayuda que requiera, sin tener que trasladarse a la sede principal.

¿Cuándo atenderá el consulado móvil en Miami?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el consulado móvil operará los días sábado 18 y domingo 19 de octubre, en las instalaciones del East Coast Migrant Head Start Project, ubicadas en 1803 North 21 St., Fort Pierce, FL, 34950.

El sábado 18, se atenderá al público desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, mientras que el domingo 19, la atención será desde las ocho de la mañana hasta las doce del medio día.

Entre los servicios que encontrará en estos puntos móviles está la expedición o renovación del pasaporte, matrículas consulares y credenciales para botar (INE).

También podrá hacer trámites de registro civil, como el de doble nacionalidad y servicios de orientación legal.

Todos los interesados e hacer este tipo de trámites, deberán agendar una cita previa, pues no se atenderá sin este requisito.

Las citas las puede solicitar a través del sistema Mi Consulado, creado por la SRE.

Usted puede agendar su cita utilizando los siguientes medios:

Por teléfono: llamando al (1) 424-309-0009.

Por internet: a través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por correo electrónico (solo registro civil o doble nacionalidad): enviando un mensaje a registrocivilmia01@sre.gob.mx, con el asunto “Cita Consulado Móvil Fort Pierce Octubre” .

. Por WhatsApp: enviando un mensaje al 213-057-2981, donde un asistente virtual ayudará a completar el proceso.

Recuerde que todas las citas son intransferibles y ninguna de ellas tendrá costo.

Tampoco es necesario utilizar intermediarios para este fin, ya que el proceso es muy sencillo.

El Consulado de México en Miami también anunció jornadas sabatinas extraordinarias para facilitar la atención a quienes no pueden acudir entre semana.

Durante estas fechas, el consulado abrirá sus puertas de ocho de la mañana a dos de la tarde, únicamente para trámites de pasaporte y matrícula consular.

Es así como miles de connacionales podrán tramitar documentos esenciales para su identificación, empleo o viajes.

Tenga en cuenta las fechas en las cuales va a funcionar el consulado móvil mexicano | Foto: Getty Images

¿Cómo beneficia a los inmigrantes?

Los consulados móviles y las oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos, como el camión para tramitar pasaportes en Florida, benefician a los inmigrantes mexicanos en varios aspectos fundamentales:

Facilitan el acceso a servicios oficiales esenciales como la solicitud, renovación y expedición del pasaporte mexicano, matrícula consular, registros civiles (nacimientos, defunciones), cartilla militar y otros documentos oficiales, lo cual es clave para mantener la identidad legal y derechos de los inmigrantes.

​Brindan protección consular y asesoría legal en situaciones de vulnerabilidad, violencia, detenciones o emergencias, ayudando a gestionar trámites, visitas a detenidos y traslado seguro en casos de repatriación,

​Facilitan la comunicación con autoridades mexicanas y estadounidenses, contribuyendo a una mejor integración y protección en tierra extranjera.​