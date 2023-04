“No hubo sorpresas” para Trump en la corte de Nueva York: este fue el mensaje del expresidente en Truth Social

Donald Trump se pronunció en su red social luego de la audiencia en su contra. Afirmó que no era el único que pensaba que no había “caso” relacionado al presunto soborno hacia Stormy Daniels.

Este martes 4 de abril, el expresidente Donald Trump se presentó ante la justicia estadounidense para ser imputado de 34 cargos en su contra, todo en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Sin embargo, luego de la audiencia en la que se declaró no culpable, como es costumbre, aprovechó para referirse al caso en su red social, Truth social.

Pues bien, el expresidente dejó en claro que no le había sorprendido lo sucedido en la audiencia en Manhattan, afirmando que ya venía venir las acusaciones, pero insistió en que no había hecho nada ilegal, por lo que no había tal “caso” en su contra, y que no era el único que pensaba de esta forma.

“La audiencia fue impactante para muchos porque no hubo ‘sorpresas’ y, por lo tanto, ningún caso. Prácticamente, todos los expertos en legalidad han dicho que no hay caso aquí. ¡No se hizo nada ilegalmente!”, fue el mensaje de Trump en Truth Social, insistiendo en su inocencia, como lo ha hecho desde que iniciaron los señalamientos.

Esta es, por ahora, de las primeras declaraciones del expresidente luego que la justicia le informara sobre los cargos por los que se le acusa. Sin embargo, se espera que Trump refuerce su mensaje esta noche, sobre las 8:15 horas (hora local) desde su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

En otro mensaje, Trump también se ha hecho eco del costo del operativo por el caso, asegurando que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha “cerrado” la ciudad y ha movilizado a 38.000 agentes de la Policía.

Dentro del edificio, se le han tomado muestras de sus huellas dactilares como parte del proceso de arresto. - Foto: REUTERS

Trump se declara no culpable

La lectura de cargos ante el juez Juan Merchan se produjo después de que el expresidente llegara a la sede del tribunal, donde también se ubica la oficina del fiscal de distrito, Alvin Bragg. Dentro del edificio, se le han tomado muestras de sus huellas dactilares como parte del proceso de arresto.

En concreto, uno de sus abogados, Todd Blanche, a quien recientemente incorporó a su equipo legal para reforzar su defensa, fue quien se pronunció en nombre de Trump, tras lo que se han enumerado los 34 cargos a los que se enfrenta por falsificar registros comerciales en primer grado –recoge la cadena CNN– y quien indicó que se declaraba no culpable.

Las próximas elecciones presidenciales en el país se llevarán a cabo en noviembre de 2024, y Trump aspira ser el candidato elegido por los estadounidenses. - Foto: REUTERS

Cada cargo penal de falsificación que enfrenta Trump se relaciona con los registros comerciales de la Organización Trump, entre los que se encuentran facturas del exabogado del exmandatario, Michael Cohen, o cheques del expresidente, datados en distintos meses del año 2017.

“El acusado, en el condado de Nueva York y en otros lugares, alrededor del 14 de febrero de 2017, con la intención de defraudar y la intención de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo, hizo y causó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa, a saber, una entrada en el libro mayor detallado del fideicomiso revocable Donald J. Trump, con el número de comprobante 842457, y conservado y mantenido por la Organización Trump”, reza uno de los cargos del texto de la acusación.

El futuro de Trump

El juicio podría comenzar en enero de 2024 después de la audiencia del 4 de diciembre, informó un juez de la corte penal de Manhattan. De acuerdo con la AFP, el juez Juan Merchan, de origen colombiano y quien ha llevado el caso, afirmó que el juicio podría comenzar en enero próximo. Los abogados del expresidente preferían la primavera de 2024.

Las próximas elecciones presidenciales en el país se llevarán a cabo en noviembre de 2024, y Trump aspira ser el candidato elegido por los estadounidenses.

El juicio podría comenzar en enero de 2024 después de la audiencia del 4 de diciembre. - Foto: REUTERS

*Con información de Europa Press y la AFP.