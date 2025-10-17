‘No Kings Day’ sábado 18 de octubre: horarios y puntos de concentración de las protestas masivas contra Trump en Estados Unidos

Una multitudinaria marcha se vivirá en Estados Unidos este sábado 18 de octubre, en lo que será la segunda versión de la ‘No Kings Day’, una manifestación masiva contra el actual presidente, Donald Trump.

Varias organizaciones civiles han convocado manifestaciones pacíficas para rechazar las políticas de Trump por antidemocráticas y autoritarias.

Los organizadores prometen más de 2.500 puntos de concentración a lo largo y ancho del país, en lo se espera sea una jornada histórica.

Más de 2.500 puntos de concentración se esperan para jornada, incluidos Puerto Rico, Hawaii y hasta zonas de México | Foto: nokings.org

Uno de los eventos principales se dará a la 1:00 p. m., hora local de la costa este, en la Estatua de Lincoln, ubicada en el 12 de Springfield Avenue, en Newark, y llegará hasta hasta el Edificio Federal, ubicado en 970 Broad Street.

En Manhattan, la concentración iniciará a las 11:00 a. m. en Father Duffy Square, ubicado en Broadway, y llegará a West 47th Street, a más tardar a la una de la tarde.

En Filadelfia, Pensilvania, la manifestación iniciará en el Ayuntamiento de la ciudad a medio día para dirigirse hasta Independence Mall hasta las 3:00 de la tarde.

En Washington, la capital estadounidense, la manifestación comenzará desde las 9:30 am desde las calles 14 y U y marcharán hasta el National Mall.

Concentraciones en Illinois, Texas y Oregon

Chicago, una de las ciudades que más ha sentido la arremetida de Trump y que actualmente está en protestas contra ICE, también se unirá a la movilización nacional.

La ciudad ha manifestado su inconformidad con Trump | Foto: Getty Images

Las principales concentraciones se darán en distintos puntos de la Ciudad de Los vientos, entre los que destacan Little Village, Lincoln Park, Lakeview, Edgewater, en la esquina de 103rd y Wester.

Por su parte, en el estado republicano de Texas se darán marchas en Forth Worth, en el parque Burk Burnett, y en la ciudad de Arlington.

En Portland, Oregon, otra de las ciudades reprimidas por las fuerzas federales lideradas por Trump, tendrá miles de personas en las calles.

Las autoridades han dicho que reforzarán la seguridad, ya que en la ciudad se han presentado fuertes enfrentamientos con la policía en el último mes.

La Costa Oeste

El Pacífico no se queda atrás, y California, uno de los estados opositores de Trump, tendrá varios puntos de concentración.

Bandera de EE.UU. y mensaje contra la ICE | Foto: Anadolu via Getty Images

En Los Ángeles y sur del estado habrá por lo menos más de 12 puntos de protesta, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Entre los lugares previstos se destacan el centro de la ciudad angelina, Lynwood, Covina, Malibu, Hollywood, San Francisco, Sacramento, Beberly Hills, Pasadena, San Diego entre otros.