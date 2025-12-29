Estados Unidos

Nueva York aumentará el boleto del transporte público y cambia su sistema: cuánto costará, beneficios y cuándo entran en vigor

Se implementará un nuevo sistema de pago, ya que se retirará la MetroCard en 2026.

29 de diciembre de 2025, 8:46 p. m.
El sistema OMNY entrará desde el 1 de enero de 2026. Foto: Composición SEMANA / GETTY

Para el 2026, los ciudadanos y visitantes de Nueva York, tendrán nuevos precios y formas de acceso al sistema de transporte público. Desde el 31 de diciembre de 2025 se dejará de vender la MetroCard y comenzará a funcionar el nuevo sistema de pago desde el primer día de enero, el sistema OMNY.

Este nuevo cambio en el sistema no es la razón del incremento en el valor del pasaje, el MTA afirmó que la nueva tarifa obedece al incremento en la inflación global. El límite de gasto semanal será USD$34, una vez el usuario se haya gastado ese dinero en pasajes, hasta el domingo de esa semana, accederá gratis al sistema.

Este es el nuevo sistema de pago OMNY

OMNY significa “One Metro New York”. Este sistema de pago implica que el nuevo “boleto de acceso” esté en el teléfono, reloj inteligente o en el chip de la tarjeta bancaria de los usuarios. Remplaza al MetroCard que dejará de venderse el último día de 2025.

La tarjeta MetroCard dejará de venderse, pero seguirá funcionando todo el 2026, solamente se dejará de aceptar para el pago de tarifas, en los últimos días del año, así lo anunció la organización a través de su medio de información.

Acompañó por más de 30 años a los usuarios del transporte público de Nueva York. Foto: Getty Images

Las personas que se transportan por el metro de Nueva York pagarán su pasaje por medio de su tarjeta de crédito o débito, acercarla al lector OMNY, le permitirá tener acceso al sistema de transporte.

Para los usuarios que tienen activa la función de pagos en sus dispositivos inteligentes, el sistema aceptará validar su pasaje desde Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Sin embargo, para quienes no desean implementar este nuevo método tecnológico, se les permitirá usar una tarjeta física recargable, que, aseguran, puede durar hasta 5 años.

El OMNY no remplazará los boletos tradicionales del Metro-North y LIRR. El Sistema de Transporte de Nueva York (MTA) planea integrar la nueva tecnología en fases futuras a estos servicios.

¿Cuál será el nuevo precio en el metro de Nueva York y cuáles son las excepciones?

El aumento de la tarifa del pasaje es de 10 centavos estadounidenses. El precio del metro, los autobuses locales y Access-A-Ride en Nueva York, pasan de USD$2.90 a USD.

Este nuevo precio entrará en vigencia desde el domingo 4 de enero de 2026 y le permitirá a los usuarios pagar hasta 12 viajes en 7 días, a partir del viaje número 13 en adelante, costarán $0 dólares, sus trayectos, serán gratis, siempre y cuando haya pagado con el mismo método (tarjeta bancaria, celular o tarjeta OMNY).

OMNY es el nuevo sistema de pago en el metro de Nueva York Foto: UCG/Universal Images Group via G

La nueva tarjeta costará USD$5 y la podrán comprar los usuarios en cualquier estación del metro en Nueva York.

El MTA beneficia a las personas mayores de 65 años, usuarios con discapacidades certificadas y pertenecientes al programa con tarjeta Medicare, para ellos su pasaje costará USD$1,50. Los estudiantes con Student OMNY Card, pueden viajar hasta 4 veces gratis al día en el sistema de transporte.

