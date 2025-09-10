Nueva York refuerza seguridad por el 11 de septiembre, tras amenaza terrorista

Nueva York ha encendido sus alarmas de seguridad, luego de que las autoridades federales advirtieran sobre la posibilidad de una amenaza terrorista en vísperas del aniversario 24 del 11 de septiembre.

El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han intensificado sus patrullajes, reforzado la vigilancia en lugares estratégicos y desplegado unidades especializadas para garantizar la seguridad de residentes y visitantes durante las conmemoraciones.

Proteger la infraestructura de Nueva York

Los esfuerzos por reforzar la seguridad de la ciudad no han dado tregua, y más después de que se presentara un aumento en las amenazas reportadas, de acuerdo a las declaraciones dadas por la comisionada de la Policía de la ciudad de Nueva York, Jesssica Tisch.

La funcionaria se pronunció en una conferencia de prensa acerca de las amenazas que se suelen presentar en esta época del año, cuando no solo se cumple el aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, sino que, además, se lleva a cabo la Asamblea General de la ONU y las Altas Fiestas Judías.

“Estamos monitoreando las amenazas contra la infraestructura crítica de la ciudad de Nueva York, incluidos puentes y túneles que conectan Queens y Manhattan”, dijo Tisch a los periodistas.

Y es que la infraestructura de la ciudad cuenta con importantes arterias de transporte, de manera que los daños e interrupciones en ella provocaría un caos en donde podría colapsar el sistema de transporte y las actividades diarias de millones de norteamericanos.

También agregó Tisch que las autoridades de Nueva York se están tomando muy en serio las amenazas, por lo que se está llevando a cabo una tarea conjunta contra el terrorismo “Por precaución, estamos aumentando los recursos, y es previsible una mayor presencia policial en infraestructuras críticas”, afirmó la funcionaria.

Las autoridades de Nueva York se esfuerzan por garantizar la seguridad de los ciudadanos durante el aniversario del 11 de septiembre | Foto: Anadolu via Getty Images

Algunas medidas que se llevarán a cabo

Ante la posibilidad de una amenaza terrorista, las autoridades de Nueva York han decidido reforzar las medidas de seguridad para prevenir cualquier posible ataque sobre la ciudad y sus habitantes.

Refuerzo en infraestructura crítica y patrullaje intensificado

Ante las alertas de amenaza vagamente formuladas, las cuales podrían dirigirse hacia infraestructuras claves, como lo son los puentes y túneles que conectan a Queens con Manhattan, el NYPD ha reforzado su presencia policial en estos puntos estratégicos.

Aunque los detalles relacionados con posibles ataques aún se desconocen, las autoridades han decidido actuar con cautela, de acuerdo a lo que se informa en el New York Times.

Coordinación interagencial y dispositivos de seguridad visibles

El operativo de seguridad incluye un despliegue reforzado de oficiales del NYPD, coordinados con agentes del MTA Police y bajo estrecha vigilancia por parte del FBI.

Esta ación forma parte de una estrategia preventiva ante un entorno que suele ser tensionante durante esta fecha del 11-S.

Zonas restringidas y cierres viales temporales

Se delimitará una zona congelada (frozen zone), entre West Street, Broadway, Murray y Albany, con acceso extremadamente limitado.

De igual forma, habrá cierre de calles en tramos como West Street y Church Street, en horarios específicos, para el fin de semana de conmemoraciones, conforme se informa en Newsday.

Control vehicular

Se instalarán puntos de control vehicular y en los subterráneos se intensificarán las inspecciones de bolsos.