Nuevas leyes de tránsito empiezan el 1 de diciembre en EE. UU.: estas son las sanciones que podrían costarle hasta 1.000 dólares

A partir de la próxima semana, desde el 1 de diciembre, entran en vigor nuevas leyes de conducción en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que los ciudadanos deben tener en cuenta pues, en caso de incumplirlas pueden enfrentar altas sanciones económicas e incluso ser arrestados por las autoridades estatales.

Una de las iniciativas que se fortalecerá desde diciembre es la “ley de cruce de peatones”, que tiene la finalidad de proteger a los peatones ciegos o con discapacidad visual, de acuerdo con el proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Representantes.

La ley le da prioridad al paso de los peatones ciegos o con discapacidad visual. | Foto: Getty Images

Esta establece que en todas las calles que no haya un agente del tránsito, “cualquier peatón ciego o parcialmente ciego tendrá derecho al derecho de paso”. Por lo que “si dicho peatón ciego o parcialmente ciego extiende delante de él, a la distancia de su brazo extendido, un bastón de color blanco o blanco con punta roja, o si dicha persona está acompañada por un perro guía”, el conductor debe cederle el paso.

Estas son consideradas señales para el conductor, que debe atenderlas para dar el paso, de lo contrario podría asumir una multa de hasta 1.000 dólares, o pasar 60 días en prisión, de acuerdo con la determinación de la investigación que se lleva a cabo en cada caso particular.

Lo anterior debido a que la falta es vista como un delito menor de clase 2.

Las ventanas de los carros del estado no pueden estar polarizadas por encima del 32 %. | Foto: Getty Images

Otra ley que entra en vigor el primer día del próximo mes tiene relación con la polarización de las ventanas de los vehículos. La iniciativa establece que los agentes de tránsito ya no estarán obligados a verificar la opacidad de las ventanas, por lo que es responsabilidad de cada conductor que el tinte de estas cumplan con los requisitos que establece la normativa.

Este proyecto corresponde a la “ley para eliminar la inspección de seguridad de las ventanas polarizadas y exigir que el conductor baje la ventana polarizada cuando se acerca un agente del orden público”.

Las multas pueden alcanzar hasta los 1.000 dólares. | Foto: Getty Images

Los conductores de Carolina del Norte pueden polarizar sus ventanas hasta, máximo, un 32 %.

“Las ventanas polarizadas no pueden medir un tono más oscuro que el 32 % con un medidor de tinte de ventanas aprobado por Carolina del Norte”, establece el Departamento de Transporte del estado.