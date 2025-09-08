Pareja arruina boda: así fue como se llevaron 60.000 dólares en regalos y efectivo frente a los recién casados

Las autoridades arrestaron a una pareja que, presuntamente, robó 60.000 dólares a unos recién casados mientras estos celebraban y brindaban en la recepción de la boda, de acuerdo con la policía del sur de California, en Estados Unidos.

Las personas fueron identificadas como Armean Shirehjini, de 41 años, y Andranik Avetisyan, de 37, quienes estaban privados de su libertad esta semana, de acuerdo con los datos de la Cárcel Central de Hombres en el centro de Los Ángeles.

Los agentes policiales detallaron a la prensa que uno de los hombres entró a la sala de banquetes Renaissance Banquet Hall en Glendale, a unos 11 kilómetros de Los Ángeles, y robó una caja. Ese 31 de agosto escapó con el dinero en una camioneta negra que lo esperaba afuera de las instalaciones, con el otro sospechoso esperándolo.

La policía considera que el robo no fue planeado. | Foto: Tomada de New York Post/Policía Glendale

La caja contenía dinero en efectivo, cheques y regalos para los recién casados, lo cual acumulaba hasta 60.000 dólares, de acuerdo con la información de los agentes locales.

El sargento de la policía de la ciudad de Glendale, José Barajas, declaró en un comunicado que los sospechosos eran señalados de sospechas de robo, venta de drogas y posesión ilegal de armas.

“Obviamente, esta persona se sacó la lotería”, anunció el sargento José Baraja. “Creemos que se llevaron unos 60.000 dólares y algunos cheques. Recuperamos 26 cheques en total y unos 10.000 dólares”.

Andranik Avetisyan. | Foto: Tomada de New York Post/Policía Glendale

Según las investigaciones policiales, se encontraron drogas y armas en cada una de las residencias de los sospechosos.

Los registros de los reclusos de la mencionada cárcel indican que la próxima comparecencia ante un tribunal tendrá lugar el próximo martes, 9 de septiembre.

La policía logró identificar y localizar a las personas gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento y de las calles cercanas.

Las autoridades “recuperaron una gran cantidad de efectivo y docenas de cheques a nombre de las víctimas de la boda”, de acuerdo con un comunicado oficial de la policía de Glendale.

Armean Shirehjini. | Foto: Tomada de New York Post/Policía Glendale

“Se encontró que Shirehjini estaba en posesión de una pistola” y “varias armas de fuego y diversos narcóticos fueron confiscados en ambas residencias”, agregó la policía.

Las investigaciones hasta el momento de los agentes apuntan a que la pareja se topó con la boda y decidieron entrar para robar lo que hallaran allí, arruinando el momento especial de los casados, identificados por la prensa como Nadeen y George Farahat.