“Allegiant no tolera ningún tipo de comportamiento disruptivo, por lo que se tomó la decisión de regresar al aeropuerto”, dijo un portavoz de la aerolínea a USA Today . “El avión aterrizó sin problemas y fue recibido por agentes del orden público, quienes detuvieron al pasajero”.

El FBI, que dirige la investigación, declaró ante el tribunal el lunes que Taylor no reconoció que aseguró portar una bomba en el avión. “Taylor no admitió haber hecho las amenazas de bomba, pero afirmó que (la mujer sentada a su lado a bordo del vuelo) fue grosera con él”, dijo la agencia. Y además detallaron que meses atrás, el hombre había salido de un centro clínico mental y que sufre de falta de claridad mental si no toma su medicación.