Pentágono en los Estados Unidos revela que recibe decenas de informes de ovnis al mes

El informe, recomendaba que la NASA “desempeñe un papel de liderazgo en un esfuerzo gubernamental para comprender” estos “fenómenos anómalos no identificados”. Según algunos expertos, se podrían descubrir así nuevos fenómenos físicos que explicarían determinados fenómenos. La inteligencia estadounidense y el Pentágono también han investigado la cuestión, subrayando que afecta tanto a la seguridad nacional como a la del tráfico aéreo.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció el número de informes de fenómenos anómalos no identificados que ha recibido el Gobierno de los Estados Unidos, una cifra que incrementó en comparación al año 2022.

Según pudo conocer CNN, la oficina ha recibido aproximadamente 800 informes de Objetos Voladores No Identificados para que puedan ser investigados. Sean Kirkpatrick, funcionario del Pentágono en la oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios confirmó que estos informes se refieren a objetos observados en el aire.

Si bien la gran mayoría son objetos “benignos”, es decir, que no representan peligro mayor a la seguridad de los Estados Unidos, como drones o globos, pueden ser el resultado de que adversarios al gobierno intenten usar para espiar al país norteamericano, según dijo Kirk Patrick a CNN.

Durante el período del informe, AARO no recibió informes que indicaran que los avistamientos de UAP se hayan asociado con efectos adversos para la salud, Sin embargo, muchos informes de testigos militares presentan posibles problemas de seguridad de los vuelos.

La NASA ha confirmado el inicio de nuevas investigaciones en referencia a objetos no identificados | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Estados Unidos oculta información sobre ovnis

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia , dijo este miércoles un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso.

David Grusch testificó que cree “absolutamente” que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.