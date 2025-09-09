Suscribirse

Pronóstico del tiempo hoy en Miami: alerta por tormentas e inundaciones, este martes 9 de septiembre de 2025

Se están presentando varios frentes de lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas.

Los días lluviosos en la ciudad suelen generar charcos grandes y algunas inundaciones. | Foto: Getty Images

El clima en Miami, la ciudad más importante de Florida, sigue pasado de lluvia y bastante húmedo.

The Weather Channel confirma que el martes 9 de septiembre presenta una temperatura de 30 °C y una mínima de 26° C.

Sin embargo, la sensación térmica es de 35° C con una fuerte humedad del 77 %, lo que puede generar más bochorno.

Aun en días lluviosos, el calor persiste en Miami durante esta época. | Foto: Getty Images

Además, hay un 80 % de probabilidad de lluvia durante todo el día, por un frente de precipitaciones que se desplaza del Caribe hacia el Golfo de México.

Igualmente, se reportan aguaceros fuertes y torrenciales, lo que puede causar inundaciones repentinas en varias zonas de la ciudad.

Caerán alrededor 1.1 mm de agua sobre las 14:00, hora local del estado del sol. Además, las condiciones son propicias para la formación de tormentas eléctricas.

La nubosidad está alrededor del 65 % y los rayos ultravioleta se encuentran en nivel 7, por lo que el riesgo para la salud es moderado.

Por otro lado, ante estos fenómenos climáticos debe tomar medidas de precaución. Resguárdese de la lluvia y tenga cuidado en medio de las tormentas.

Evite campos abiertos y cercanía con los árboles, conductores fuertes de electricidad.

Entre tanto, esté atento a las banderas de las playas, que en esta época están de color naranja, dado que las condiciones del mar son impredecibles.

Aun así, si observa una bandera negra o con el símbolo de un rayo, evacúe de forma inmediata la zona por su seguridad.

En la noche, se esperan chubascos y alguna tormenta aislada, con vientos suaves.

