¿Qué significa ‘pookie’? El verdadero significado de este y otros términos del ‘slang’ estadounidense

Entre los salgs o términos coloquiales que se utilizan en la cultura e estadounidense, está uno que cada vez toma más fuerza entre los más jóvenes: pookie.

Un vocablo en la era del TikTok

En la era del TikTok, Instagram y la mensajería instantánea, el inglés estadounidense se reinventa a grandes velocidades.

Es así como palabras que antes no existían, hoy son las que dominan las conversaciones y publicaciones virales.

Uno de los términos más populares y a la vez más ambiguos es pookie, una expresión que puede resultar bastante tierna. Es un término de cariño para alguien o algo que le importa profundamente.

Es así como puede funcionar como un apodo para tu amante o pareja, o podría ser para tu hija, hijo o mascota.

Además, existe una variación y es el pookie bear, que se utiliza en TikTok para describir con amor a sus personajes favoritos. priorizando más al sexo masculino que al femenino.

Pero también esta palabra tiene un significado oscuro; en contextos relacionados con slang callejeros pookie se refiere a una pipa de cristal utilizada para fumar metanfetamina o crack.

Por extensión, algunas personas usan pookie como referencia peyorativa hacia alguien adicto a esas sustancias.

Otras expresiones que hacen parte de la jerga de la generación Z

La forma como las nuevas generaciones se están comunicando ha venido modificándose.

Ellos, junto con los millennials comunican emociones, actitudes e identidades dentro de la era digital, a través de una jerga especial.

Slang o jergas con las que se comunican las generaciones más jóvenes | Foto: flickr Editorial/Getty Images

Dentro de Estados Unidos, existen una infinidad de jergas conocidas como slangs que aumentan y varían de acuerdo al estado o ciudad.

Los slangs hacen parte de los modismos y jergas que se utilizan al hablar o al escribir en un idioma.

Algunos de los más populares son los siguientes:

• Periodt

Expresión enfática que indica que una afirmación es definitiva, equivalente a decir punto final.

Aunque deriva de period, el agregado de la t obedece a una convención de AAVE (African American Vernacular English), para intensificar la forma.

• Pick-me

Describe a alguien que busca validación resaltándose entre otros o menospreciando a su propio género o grupo para agradar.

• Pushing P

Significa actuar con integridad y estilo mientras se demuestra éxito. La “P” puede aludir a player. Este término se popularizó por una canción de trap de Gunna, Future y Young Thug.

Cold shoulder

Hace referencia a darle la espalda a alguien o a ignorarlo.

Generalmente, se utiliza como “to give somebody the cold shoulder”.