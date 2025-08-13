Suscribirse

¿Qué significa ‘pookie’? El verdadero significado de este y otros términos del ‘slang’ estadounidense

Este apodo cariñoso cada vez es más utilizado en redes sociales y en el lenguaje coloquial de los jóvenes

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 11:43 a. m.
Adolescentes adictos a los smartphones y la tecnología. Grupo de amigos compartiendo contenido en redes sociales. Concepto tecnológico.
Las expresiones que utilizan las nuevas generaciones para relacionarse y demostrar sus sentimientos. | Foto: Getty Images

Entre los salgs o términos coloquiales que se utilizan en la cultura e estadounidense, está uno que cada vez toma más fuerza entre los más jóvenes: pookie.

Contexto: Familia demanda a Meta y TikTok tras muerte de joven en reto viral en el metro de Nueva York

Un vocablo en la era del TikTok

En la era del TikTok, Instagram y la mensajería instantánea, el inglés estadounidense se reinventa a grandes velocidades.

Es así como palabras que antes no existían, hoy son las que dominan las conversaciones y publicaciones virales.

Uno de los términos más populares y a la vez más ambiguos es pookie, una expresión que puede resultar bastante tierna. Es un término de cariño para alguien o algo que le importa profundamente.

Es así como puede funcionar como un apodo para tu amante o pareja, o podría ser para tu hija, hijo o mascota.

Además, existe una variación y es el pookie bear, que se utiliza en TikTok para describir con amor a sus personajes favoritos. priorizando más al sexo masculino que al femenino.

Pero también esta palabra tiene un significado oscuro; en contextos relacionados con slang callejeros pookie se refiere a una pipa de cristal utilizada para fumar metanfetamina o crack.

Por extensión, algunas personas usan pookie como referencia peyorativa hacia alguien adicto a esas sustancias.

Otras expresiones que hacen parte de la jerga de la generación Z

La forma como las nuevas generaciones se están comunicando ha venido modificándose.

Ellos, junto con los millennials comunican emociones, actitudes e identidades dentro de la era digital, a través de una jerga especial.

“#CartelTok”, un hashtag utilizado para compartir con el fin de atraer a adolescentes de EEUU para contrabandear migrantes indocumentados
Slang o jergas con las que se comunican las generaciones más jóvenes | Foto: flickr Editorial/Getty Images

Dentro de Estados Unidos, existen una infinidad de jergas conocidas como slangs que aumentan y varían de acuerdo al estado o ciudad.

Los slangs hacen parte de los modismos y jergas que se utilizan al hablar o al escribir en un idioma.

Algunos de los más populares son los siguientes:

• Periodt

Expresión enfática que indica que una afirmación es definitiva, equivalente a decir punto final.

Aunque deriva de period, el agregado de la t obedece a una convención de AAVE (African American Vernacular English), para intensificar la forma.

• Pick-me

Describe a alguien que busca validación resaltándose entre otros o menospreciando a su propio género o grupo para agradar.

• Pushing P

Significa actuar con integridad y estilo mientras se demuestra éxito. La “P” puede aludir a player. Este término se popularizó por una canción de trap de Gunna, Future y Young Thug.

  • Cold shoulder

Hace referencia a darle la espalda a alguien o a ignorarlo.

Generalmente, se utiliza como “to give somebody the cold shoulder”.

Contexto: Niña de 4 años causa furor en TikTok con sus bailes y desata críticas en redes sociales: “Es una locura que pensemos que esto está bien”

En resumen, pokie es una palabra que tiene varias connotaciones y los demás términos que hacen parte de la jerga de los más jóvenes, se han convertido en el medio para reflejar las actitudes, valores y dinámicas culturales actuales.

