Estados Unidos
¿Qué significa ‘pookie’? El verdadero significado de este y otros términos del ‘slang’ estadounidense
Este apodo cariñoso cada vez es más utilizado en redes sociales y en el lenguaje coloquial de los jóvenes
Entre los salgs o términos coloquiales que se utilizan en la cultura e estadounidense, está uno que cada vez toma más fuerza entre los más jóvenes: pookie.
Un vocablo en la era del TikTok
En la era del TikTok, Instagram y la mensajería instantánea, el inglés estadounidense se reinventa a grandes velocidades.
Es así como palabras que antes no existían, hoy son las que dominan las conversaciones y publicaciones virales.
Uno de los términos más populares y a la vez más ambiguos es pookie, una expresión que puede resultar bastante tierna. Es un término de cariño para alguien o algo que le importa profundamente.
Es así como puede funcionar como un apodo para tu amante o pareja, o podría ser para tu hija, hijo o mascota.
Además, existe una variación y es el pookie bear, que se utiliza en TikTok para describir con amor a sus personajes favoritos. priorizando más al sexo masculino que al femenino.
Pero también esta palabra tiene un significado oscuro; en contextos relacionados con slang callejeros pookie se refiere a una pipa de cristal utilizada para fumar metanfetamina o crack.
Por extensión, algunas personas usan pookie como referencia peyorativa hacia alguien adicto a esas sustancias.
Otras expresiones que hacen parte de la jerga de la generación Z
La forma como las nuevas generaciones se están comunicando ha venido modificándose.
Ellos, junto con los millennials comunican emociones, actitudes e identidades dentro de la era digital, a través de una jerga especial.
Dentro de Estados Unidos, existen una infinidad de jergas conocidas como slangs que aumentan y varían de acuerdo al estado o ciudad.
Los slangs hacen parte de los modismos y jergas que se utilizan al hablar o al escribir en un idioma.
Algunos de los más populares son los siguientes:
• Periodt
Expresión enfática que indica que una afirmación es definitiva, equivalente a decir punto final.
Aunque deriva de period, el agregado de la t obedece a una convención de AAVE (African American Vernacular English), para intensificar la forma.
• Pick-me
Describe a alguien que busca validación resaltándose entre otros o menospreciando a su propio género o grupo para agradar.
• Pushing P
Significa actuar con integridad y estilo mientras se demuestra éxito. La “P” puede aludir a player. Este término se popularizó por una canción de trap de Gunna, Future y Young Thug.
- Cold shoulder
Hace referencia a darle la espalda a alguien o a ignorarlo.
Generalmente, se utiliza como “to give somebody the cold shoulder”.
En resumen, pokie es una palabra que tiene varias connotaciones y los demás términos que hacen parte de la jerga de los más jóvenes, se han convertido en el medio para reflejar las actitudes, valores y dinámicas culturales actuales.