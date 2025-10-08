Suscribirse

Estados Unidos

¿Quiénes en California recibirán el estímulo de 725 dólares en octubre de 2025?

El programa busca aliviar la carga económica de las familias más vulnerables del estado.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

8 de octubre de 2025, 4:44 p. m.
EE.UU.
El apoyo económico forma parte del Family First Economic Support Pilot (FFESP). | Foto: Getty Images/iStockphoto

Durante octubre de 2025, continuará la entrega del apoyo económico de 725 dólares mensuales que forma parte del Family First Economic Support Pilot (FFESP), un programa piloto impulsado en el condado de Sacramento, California.

Según información oficial del Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del condado (DCFAS), este beneficio está dirigido exclusivamente a familias de bajos ingresos que residen en zonas específicas.

El programa ofrece pagos mensuales por un periodo de doce meses a 200 familias seleccionadas mediante un proceso de lotería. Los primeros desembolsos comenzaron en junio de 2025 y se prevé que los beneficiarios sigan recibiendo el apoyo hasta mediados de 2026. El propósito del plan es brindar estabilidad financiera y mejorar el bienestar de los hogares con niños pequeños.

EE.UU.
Vista aérea tomada el 20/7/10 del Capitolio del estado de California con el edificio del Capitolio y el río Sacramento. | Foto: Getty Images

Para ser elegibles, los solicitantes deben vivir dentro de los códigos postales 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838, ubicados en el condado de Sacramento. Además, deben ser padres o tutores legales de un niño de entre 0 y 5 años que viva con ellos al menos la mitad del tiempo.

También se requiere que el ingreso del hogar no supere el 200% del nivel federal de pobreza, lo que equivale a unos 62.400 dólares anuales para una familia de cuatro personas.

Contexto: California aprueba ley histórica para proteger a adultos mayores de la falta de vivienda

De acuerdo con el portal oficial del programa ffesp.org, los beneficiarios fueron elegidos de manera aleatoria entre quienes cumplieron los criterios.

Los pagos se entregan mensualmente y pueden ser utilizados libremente, sin restricciones sobre el destino del dinero. El programa está administrado por United Way California Capital Region, en alianza con el condado de Sacramento; y con financiación del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS).

El FFESP forma parte de un conjunto de iniciativas de ingreso garantizado que se desarrollan en el estado, con el objetivo de estudiar los efectos de este tipo de ayuda directa en la estabilidad económica familiar. Según el CDSS, estos programas se consideran herramientas para reducir la pobreza y evaluar nuevas estrategias de prevención social.

Contexto: Así son las nuevas licencias de conducir en California: sin banda magnética y con firma digital de seguridad

Aunque algunos medios han descrito este pago como un “estímulo estatal”, las autoridades locales aclaran que no se trata de un cheque general para todos los residentes de California, sino de un proyecto limitado al condado de Sacramento. Los pagos de octubre corresponden únicamente a las familias que ya forman parte del programa.

Para obtener información oficial sobre requisitos, fechas y elegibilidad, los interesados pueden consultar la página del Departamento de Servicios para Niños, Familias y Adultos del condado de Sacramento en dcfas.saccounty.net.

