¿Será obligatorio el Real ID para viajar en tren, autobús o crucero después del 7 de mayo? Esto responde el Gobierno de EE.UU.

La implementación de esta medida ha causado preocupación entre muchos pasajeros. Diversos usuarios han manifestado su inquietud por no haber conseguido obtener una licencia que cumpla con los requisitos de la Real ID a tiempo o por haber enfrentado dificultades administrativas al intentar actualizar sus documentos.

Sin embargo, la posición oficial al respecto es contundente: excepto para vuelos comerciales y el ingreso a instalaciones federales con estrictas medidas de seguridad, no será obligatorio contar con una Real ID para utilizar otros métodos de transporte. A continuación se presentan las normas actualmente vigentes, según lo indicado por la TSA, el DHS y las principales empresas del sector.

Si no tiene su Real ID, esta es la alternativa válida para viajar en avión dentro de Estados Unidos

Contexto: Si no tiene su Real ID, esta es la alternativa válida para viajar en avión dentro de Estados Unidos

A partir del 7 de mayo de 2025 no podrán viajar a nivel nacional sin una Real ID o un pasaporte estadounidense válido. | Foto: X/@GRUGCEL

¿Será obligatorio tener una Real ID para conducir?

No. Manejar un vehículo privado no requerirá una licencia que cumpla con los criterios de la Real ID. Las licencias de conducir convencionales, incluso aquellas que no se ajustan a los lineamientos de este documento, seguirán siendo aceptadas para conducir legalmente en cualquier estado del país.