Temporada de escorpiones invade este estado de EE. UU.: así puede evitar que ingresen a su casa

Las condiciones climáticas de Estados Unidos: el clima cálido y el descenso de las temperaturas que se evidencia tras la finalización del verano, provoca que la temporada de escorpiones se dispare en el estado de Texas.

Esta es una época temida por muchos residentes, debido a que estos insectos empiezan a ingresar en masa a las residencias para buscar refugio y comida, o pareja para reproducirse.

Incluso, se ha registrado que algunos residentes, especialmente en la ciudad de Frisco, han optado por vender sus viviendas y mudarse de región, ya que algunas veces el tema con los escorpiones se vuelve insostenible y pone en peligro la seguridad de las personas, así como la estabilidad de sus hogares.

Los escorpiones se establecen en lugares oscuros de las casas. | Foto: Getty Images

Normalmente, esta temporada suele aparecer en Texas durante julio y agosto, pero las condiciones actuales del clima han resultado en que la época de mayor concentración de escorpiones se evidencia hasta estas primeras semanas de septiembre.

La empresa de servicios de control de plagas en los Estados Unidos, Responsible Pest Control, detalló en su página oficial que estos insectos buscan lugares oscuros, frescos y donde haya poca actividad humana.

Dentro de los hogares, los sitios donde prefieren hacer sus nidos y establecerse, son grietas o hendiduras de las paredes, en los pisos o en las columnas de las casas. Además, se han evidenciado en las pilas de madera, en escombros o leña acumulada.

Se recomienda a las personas sellar las grietas. | Foto: Getty Images

Los escorpiones también pueden encontrar lugar en los jardines de las casas, entre el material para el trabajo o la maleza densa.

Las personas también deben tener especial cuidado con estos insectos que se hacen detrás de los electrodomésticos o muebles, en especial si estos no se mueven de lugar con frecuencia.

“Las temperaturas están bajando y están teniendo su última temporada de cría antes del invierno”, explicó Ashley Morgan-Olvera, la directora de Investigación y Educación en el Instituto de Especies Invasoras de Texas, al medio WFAA.

Para prevenir que los escorpiones entren y se instalen en las casas, las personas deben mantener el hogar limpio, sellado y poniendo atención a los lugares que pueden servir como escondite para los bichos.

Los espacios limpios son clave para evitar la acumulación de escorpiones. | Foto: Getty Images

Para ello, las autoridades sanitarias aconsejan a los residentes de Texas que sellen las grietas de las paredes o los pisos, así como las rendijas de las puertas, las ventanas y los muros. En caso de que las personas tengan acumulación de leña cerca de la casa, deben alejarla lo que más se pueda del perímetro.

Al mismo tiempo, durante estas semanas, los residentes deberían optar por podar el pasto y los arbustos de manera constante.