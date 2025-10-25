Una poderosa tormenta invernal golpeará este finde semana el noreste y parte del oeste de Estados Unidos, dejando acumulaciones de nieve hasta de medio metro en algunos puntos y difíciles condiciones de viaje.

Así lo ha informado el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), entidad que informó que los estados de Washington, Oregón, Idaho, Montana y Hawái, deberían prepararse para el primer gran episodio de invierno de la temporada.

¿Dónde se esperan las nevadas más intensas?

Aunque no todos los estados se verán afectados con igual fuerza, los pronósticos señalan que las cadenas montañosas y las elevaciones más altas serán las que reciban mayores acumulaciones de nieve.

En el caso más extremo, algunas áreas podrían reportar hasta 50 cm, durante el fin de semana. En estados como Oregón , Washington e Idaho, ya se anticipan nevadas que superan las 12 pulgadas, en altitudes sobre los 1.500 y 2.000 metros, de acuerdo a lo que registra el medio Newsweek.

En zonas montañosas del norte como Montana y partes sur de Idaho, las acumulaciones podrían ser más moderadas, pero acompañadas de vientos y condiciones resbaladizas.

A menor altitud, la nieve podría comenzar como lluvia, que luego se puede transformar en agua nieve o nieve, a medida que la temperatura baja. Este fenómeno podría verse reflejado en la madrugada de este domingo.

Los vientos también serán un factor crítico, ya que ráfagas de hasta 60 mph podrían acompañar la tormenta sobre áreas expuestas, generando nieve arrastrada y zonas con visibilidad casi nula, como se explica en Newsweek.

Este fenómeno no llega en un vacío meteorológico. Según las tendencias proyectadas para la temporada 2025-2026, se espera un invierno más activo en algunas regiones del centro y del este de Estados Unidos, con tormentas frecuentes y precipitaciones intensas en periodos concretos.

En las zonas más altas de la cordillera, la acumulación de nieve podría superar el medio metro, dificultando el acceso y aumentando el riesgo de avalanchas. | Foto: Getty Images

¿Qué carreteras y comunidades estarán más afectadas?

Muchos analistas sugieren que esta tormenta es una señal temprana de lo que podría convertirse en una temporada más dura para muchas zonas del país.

Están previstas condiciones peligrosas para el transporte, con ráfagas de viento fuertes y posibles cortes de energía, especialmente en regiones elevadas y pasos montañosos.

En Oregón y Washington, las áreas afectadas comprenden las montañas Cascade y Blue Mountains, con acumulaciones importantes de nieve en lugares como Sisters, La Pine, Meacham, Tollgate y Stevens Pass.

Las carreteras interestatales como la I-84, US-20 y la I-90 están bajo advertencia por condiciones peligrosas, con visibilidad reducida y riesgo de accidentes debido a la nieve y el viento.

En Idaho, carreteras como la Highway 93, Lolo Pass y MacDonald Pass presentan riesgos por nieve, ventiscas y hielo. En Montana, las condiciones adversas afectan comunidades en elevaciones altas con visibilidad limitada y acumulación de nieve que dificulta el tránsito.

En Hawái, la tormenta afecta las cumbres de la isla Grande con nieve y lluvia helada, entorpeciendo el acceso a esas zonas.