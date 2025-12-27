Estados Unidos

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Las personas deben programar sus viajes para dentro de los próximos días, pues el clima impide a los aviones realizar operaciones en Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
27 de diciembre de 2025, 11:28 p. m.
Se han presentado miles de cancelaciones en EE. UU. este sábado, 27 de diciembre.
Se han presentado miles de cancelaciones en EE. UU. este sábado, 27 de diciembre. Foto: Getty Images

Los viajeros que partían o llegaban al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y LaGuardia, en Nueva York; al de Newark Liberty, en Newark; al internacional de Boston; al de Filadelfia y al Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, enfrentaron miles de cancelaciones debido a las condiciones climáticas este sábado, 27 de diciembre.

Las aerolíneas se han comunicado con las personas afectadas para brindar una solución óptima y que puedan concretar sus viejas sin problema, en medio de las celebraciones de final de año y las vacaciones que atraviesa el país.

Miles de vuelos sufrieron alteraciones desde la noche del viernes.
Miles de vuelos sufrieron alteraciones desde la noche del viernes. Foto: adobestock

Las rutas que más han sufrido cancelaciones son los vuelos que van desde Nueva York hacia el sur de Florida, a ciudades como Miami u Orlando. También las conexiones entre Boston y Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Rutas internacionales incluyen vuelos desde Nueva York hacia el Caribe, como San Juan o Puerto Rico. También fueron cancelados viajes con destino a Europa.

Noticias Estados Unidos

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Noticias Estados Unidos

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Noticias Estados Unidos

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Noticias Estados Unidos

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Deportes

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

Deportes

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

Mundo

Maduro presume fama mundial en medio de amenazas de Trump y asegura que “nada” lo puede sacar del poder

Las aerolíneas cancelaron alrededor de 1.500 vuelos en Estados Unidos este viernes, en plena temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y pronóstico de fuertes nevadas en las regiones del Medio Oeste y el noreste.

Caos aéreo USA, cancelación vuelos estados unidos
Las condiciones climáticas han impedido operaciones aéreas, en especial en Nueva York. Foto: AP

Más de 40 millones de estadounidenses estaban bajo avisos de tormenta de nieve o alertas meteorológicas un día después de Navidad. Otros 30 millones de personas enfrentaban alertas de inundaciones o tormentas en California, donde un río atmosférico provocó un diluvio.

Nueva York se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, la peor nevada en cuatro años. El clima frío podría prolongarse durante el fin de semana en la mayor ciudad del país.

Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

Al menos 1.490 vuelos habían sido cancelados y 5.900 retrasados hasta las 9:00 p. m. del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 850 cancelaciones de vuelos. También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

Caos aéreo USA, cancelación vuelos estados unidos
Las tormentas han elevado alertas para los ciudadanos. Foto: AP

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos, que se deplazarían hacia el noreste. “Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, advirtió.

¿Seguirán las nevadas? Así estará el clima en Nueva York con el descenso de las temperaturas y la llegada del tiempo invernal

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras. “Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, dijo Adams.

También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Michigan, Massachusetts y Rhode Island. Mientras tanto, California, en la costa oeste de Estados Unidos, sufrió fuertes lluvias esta semana, pero el NWS pronostica que las lluvias empezarán a ceder el fin de semana.

El fuerte temporal y las inundaciones asociadas obligaron a cerrar el aeropuerto de Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, pero para la mañana del viernes, después de que las cuadrillas pasaran toda la noche retirando agua de las pistas, las autoridades anunciaron que había reabierto.

Con información de AFP.

Mas de Noticias Estados Unidos

Sad and tired woman sitting in the airport - missed or cancelled flight concept

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo con la tradicional caída de la bola en One Times Square y un amplio operativo de seguridad y logística.

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Brandon Aubrey

Brandon Aubrey: de jugador de soccer a fútbol americano, el único en llegar al videojuego Fifa y al Madden

NBA Navidad

Resumen de la jornada de Navidad en la NBA: Spurs le sigue ganando a los Thunder y los Lakers no se recuperan

x

Gobierno de Trump revela millones de salidas y deportaciones de extranjeros, e impulsa su insólita estrategia con incentivos económicos

Travis Kelce en el partido de Navidad 2025

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Noticias Destacadas