Los viajeros que partían o llegaban al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y LaGuardia, en Nueva York; al de Newark Liberty, en Newark; al internacional de Boston; al de Filadelfia y al Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, enfrentaron miles de cancelaciones debido a las condiciones climáticas este sábado, 27 de diciembre.

Las aerolíneas se han comunicado con las personas afectadas para brindar una solución óptima y que puedan concretar sus viejas sin problema, en medio de las celebraciones de final de año y las vacaciones que atraviesa el país.

Miles de vuelos sufrieron alteraciones desde la noche del viernes. Foto: adobestock

Las rutas que más han sufrido cancelaciones son los vuelos que van desde Nueva York hacia el sur de Florida, a ciudades como Miami u Orlando. También las conexiones entre Boston y Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Rutas internacionales incluyen vuelos desde Nueva York hacia el Caribe, como San Juan o Puerto Rico. También fueron cancelados viajes con destino a Europa.

Las aerolíneas cancelaron alrededor de 1.500 vuelos en Estados Unidos este viernes, en plena temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y pronóstico de fuertes nevadas en las regiones del Medio Oeste y el noreste.

Las condiciones climáticas han impedido operaciones aéreas, en especial en Nueva York. Foto: AP

Más de 40 millones de estadounidenses estaban bajo avisos de tormenta de nieve o alertas meteorológicas un día después de Navidad. Otros 30 millones de personas enfrentaban alertas de inundaciones o tormentas en California, donde un río atmosférico provocó un diluvio.

Nueva York se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, la peor nevada en cuatro años. El clima frío podría prolongarse durante el fin de semana en la mayor ciudad del país.

Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

Al menos 1.490 vuelos habían sido cancelados y 5.900 retrasados hasta las 9:00 p. m. del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 850 cancelaciones de vuelos. También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

Las tormentas han elevado alertas para los ciudadanos. Foto: AP

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos, que se deplazarían hacia el noreste. “Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”, advirtió.

¿Seguirán las nevadas? Así estará el clima en Nueva York con el descenso de las temperaturas y la llegada del tiempo invernal

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras. “Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”, dijo Adams.

También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Michigan, Massachusetts y Rhode Island. Mientras tanto, California, en la costa oeste de Estados Unidos, sufrió fuertes lluvias esta semana, pero el NWS pronostica que las lluvias empezarán a ceder el fin de semana.

El fuerte temporal y las inundaciones asociadas obligaron a cerrar el aeropuerto de Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, pero para la mañana del viernes, después de que las cuadrillas pasaran toda la noche retirando agua de las pistas, las autoridades anunciaron que había reabierto.

Con información de AFP.