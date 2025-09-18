Un incidente trágico tuvo lugar el miércoles, 17 de septiembre, en el parque temático Epic Universe de Universal Orlando: un hombre de aproximadamente 30 años murió luego de subirse a la montaña rusa Stardust Racers, que fue inaugurada junto con el parque en mayo del mismo año.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según reportes de la oficina del Sheriff del Condado de Orange y declaraciones de Universal Orlando, el hombre fue encontrado inconsciente al bajar de la atracción, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro médico, en donde falleció al poco tiempo, tal y como se registra en ABC News.

Aunque no se sabe la causa exacta de la muerte del joven, lo cierto es que esta no ocurrió porque hubiera caído desde la atracción, de acuerdo a lo que informó en cuerpo de bomberos local.

Se trata de Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, según una actualización reciente de WESH.

Epic Universe, abrió sus puertas en mayo de este año | Foto: Crédito: AP

¿Cómo es Stardust Racers?

Stardust Racers es una montaña rusa de acero “dual-lanzamiento” (dual-launch), con dos trenes que compiten uno contra otro.

La atracción alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora (100 km/h), alturas máximas de unos 133 pies, y recorre alrededor de 5,000 pies de pista (1,500 metros).

Según WESH, tiene elementos técnicos exigentes, como inversiones, lanzamientos bruscos, cambios de velocidad y maniobras como el “Celestial Spin”.

Personas con problemas de salud preexistentes, sensibilidad a luces estroboscópicas, condiciones cardíacas, cervicales o de espalda, entre otras, son advertidas de no usar la atracción.

La montaña rusa Stardust Racers permanecerá cerrada mientras dura la investigación.

Según el forense del área, Joshua Stephany, la causa fue determinada como accidental, debido a “lesiones por impacto contundente” (blunt impact injuries), aunque aún no se han dado detalles específicos sobre el punto o la naturaleza exacta de esas lesiones.

Aunque los parques temáticos tienen estándares estrictos de seguridad, incidentes como este llaman la atención pública sobre protocolos de seguridad, mantenimiento de las atracciones, entrenamiento del personal y la forma como se activan los protocolos cuando ocurren situaciones de emergencia, como la mencionada.

Por otra parte, el accidente deja dudas sobre si factores relacionados con la salud del occiso pudieron influir en su muerte, por lo que se hace énfasis en reforzar las advertencias para quienes tengan condiciones médicas.

Un portavoz de Universal Orlando Resorts dijo: “Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de los huéspedes”.

Este suceso es particularmente significativo porque ocurrió menos de cuatro meses después de la apertura de Epic Universe, lo que podría generar debates sobre la puesta en marcha, pruebas iniciales de las atracciones, y supervisión de los sistemas de seguridad.

La muerte del joven visitante en Stardust Racers ha dejado una huella de incertidumbre y dolor en la comunidad de visitantes y en el propio parque Epic Universe, que apenas celebraba sus primeros meses de apertura.